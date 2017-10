Homtom S9 Plus - класически смартфон без рамки от 3 страни, с 6-инчов екран, двойна камера и ниска цена

Класически смартфон

До края на понеделник, 30 октомври, в GearBest е активна промоция за мобилния телефон.

В този период, можете да закупите Homtom S9 Plus за $159.99.

Да се запознаем с техническите характеристики на Homtom S9 Plus

Homtom S9 Plus е красив смартфон със стабилна изработка

Понятие, което се променя непрекъснато. Надали някой е очаквал, но в началото на ноември, 2017 г., класическият смартфон е без рамки от трите страни, с голям дисплей и двойна камера. И това е благодарение на все повечето и по-добри китайски производители. Докато топ компаниите като Samsung, LG, Sony, HTC действат по-бавно и консервативно, поднебесните компании взривяват пазара с модерни и евтини модели. Homtom S9 Plus е точно това, което дефинирахме. Класически смартфон за края на 2017-та година. С безрамков дизайн, двойна камера и ниска цена, напълно достъпна за пазара ни.орпусът на Homtom S9 Plus е изработен от, патентован от Mitsubishi Electronics. Той е много здрав и устойчив на надраскване.Смартфонът е оборудван с. Дизайнът е без рамки от трите страни, като в единствената долна е вграден бързи предната селфи камера.ардуерната платформа е от среден клас - бърза и стабилна. Тя включва 8-ядрен Mediatek MTK6750T процесор, работещ на тактова честота 1.5GHz,, която може да бъде разширена чрез допълнителна microSD карта с обем до 128GB.сновната камера е двойна и комбинира. Тя разполага с автофокус, бленда f/2.0 и LED светкавица.Предната селфи камера е, с бленда f/2.2. Интересна новост при нея е мястото, на което е разположена.Предвид липсата на рамка отгоре, тя е изместена в долната лента, при четеца на пръстови отпечатъци. Но за разлика от всички други подобни модели, камерата е ситуирана в лявата част.Това може да ви звучи маловажно, но е голямо удобство в ежедневната работа за хора, които работят предимно с дясната си ръка, защото при захват с една ръка, тя няма да пречи на снимките ви. Браво на Homtom за решението - дребно, но полезно!omtom S9 Plus работи едновременно с 2 нано СИМ карти и поддържа всички, необходими за коректна работа с българските мобилни оператори 2G, 3G и 4G / LTE честоти.Батерията на смартфона е със сериозен капацитет от. За съжаление, интерфейсът за връзка с компютър и заряд е по стария microUSB стандарт, а не е симетричен.Операционната система е2G: GSM 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA 900/2100MHz; 4G: FDD-LTE 800MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz5.99 инча, с резолюция HD+ - 1440 х 720 пиксела, 18:9: 8-ядрен, Mediatek MTK6750T на честота 1.5GHz: Mali T8604GB RAM64GBДа, microSD карта с капацитет до 128GB2 камери - 16 + 5 мегапиксела, автофокус, бленда f/2.0, LED светкавица13 мегапикселаДа, четец на пръстови отпечатъциAccelerometer, Ambient Light Sensor, Geomagnetic Sensor, Gravity Sensor, Proximity SensorDual Standby, nano SIM2G, 3G, 4G, WiFi, Bluetooth и GPS приемникAndroid 7.0 Nougat4050 mAh158.8 x 74.5 x 8.2 милиметра207 грамао 30 октомври, в GearBest е активна промоция за смартфона.Избирате между модификации с черен син или сребрист корпус.Доставките започват след 14-ти ноември и ще са безплатни, от склад в Хонг Конг. При преминаване през митница ще трябва да доплатите 20% ДДС, така че крайната цена ще ви излезе околоТой има 6-инчов дисплей, но благодарение на липсата на рамки от 3 страни е по-компактен от iPhone 8 Plus, който е със значително по-малък екран.Мобилният телефон е с характерна за новата вълна в средния клас хардуерна платформа - пъргава и мощна, с 8-ядрен процесор, 4GB RAM и 64GB вградена флаш памет.Двойната задна камера, както и предната селфи камера са с високи резолюции, батерията е с голям капацитет, а модерната операционна система Android 7 е изчистена, без добавен спам.Homtom S9 Plus е отлично предложение с ниска цена и три различни разцветки.