Ревю на 27-инчовия LED монитор AOC e2795Vh

Бяха времена, при които сядането зад 17-инчов монитор те караше да се чувстваш като пилот на совалка. Бяха и отминаха. В момента, при бурното развитие на евтините LED панели все повече истина има в максимата - колкото повече, толкова по-добре. Естествено, до един определен размер. Неслучайно, екрани с диагонал от 27 инча нагоре се използват в телевизионни приемници. А разликата в употребата на един монитор и един телевизор е огромна. В първия случай си се забил на 50 сантиметра от екрана и е добре периферното ти зрение да обхваща цялата площ, във втория... седиш на канапето, с бира в ръка и приятел за компания.Така, по метода на пробите и грешките, като че ли 27 инча се наложи като горната граница за комфортна работа на монитор при стандартни ситуации.Дълго време, мониторите с подобен диагонал държаха неразумно високи цени, но като че ли настъпи момента и редови потребители, без специфични нужди да погледнат към този клас.В ръцете ми е моделът AOC e2795Vh, предоставен ми за тестове от AOC Europe Да хвърлим един поглед към техническите характеристики на 27-инчовия дисплей:27"W68.56cm0.311(H)?0.311 (V)mm597.6(H)?336.15 (V)mm300 cd/m?(typical): 1200:1, (dynamic): 20000000:1 (DCR)2ms(GTG)170/160 (CR?10)H: 30K~83KHz V: 55~75Hz210MHz1920?1080@60Hz16.7MYesAnalog RGB, DVI-D and HDMI15-pin D-Sub, 24-pin DVI and HDMI110~240VAC, 50/60HzPower On: <70W(Typical), Standby: <2WDDC 2B/CI or VESA DDC2B™Eco/Left, Aspect ratio/Right, Source/Auto, Power,Menu14Languages2.5WDCB, e-Saver, i-Menu, Kensington Security Lock, screen+,, VESA 100 mmCB/CE,TUV/GS, EPA5.0, Win7, EPA , BSMI100mm x 100mmBlackTilt: -5°~20°642x 439.2 x209.97.0KgС две думи - перфектният домашен екран - огромен, чудесни показатели за яркост и контраст, отлично време за реакция, което ще премахне тревогите за ghosting артефакти при заклетите геймъри, изключително удобен USB хъб, позволяващ ви да включите до 4 USB устройства в монитора, вместо да се навеждате под масата и да търсите свободен USB порт на компютъра.За AOC e2795Vh се знае, че е бил произвеждан с две матрици - първоначално с MVA матрица, а в последствие - с TN панел. Изключено е да намерите към момента AOC e2795Vh с друго, освен TN матрица. За да се уверя, че моделът, който ми беше предоставен за тестване е такъв го разглобих - на снимката можете да видите карантията му.Използваната матрица наистина е TN, модел, произведена от CHIMEI INNOLUX. Всички подробности за използвания в AOC e2795Vh панел можете да намерите на този линк Дебелината на монитора е около 60 милиметра, което го прави идеален за закачане на стена. Оборудването е повече от добро - имате всякакви видеовходове - D-Sub, DVI, HDMI, USB хъб, а за тези, които не държат на качествения звук и отделната аудиосистема - вградени колонки, които не могат да се похвалят с някакъв невероятен саунд, но вършат работа.AOC e2795Vh е бизнес ориентиран монитор от професионалната серия на производителя. Това предопределя леко скучния дизайн и семпли бутони за управление, но... това за някого е минус, за други като мен - положителна черта. Използваните материали са с прилично качество. Стойката... характерно за AOC е със забележки. Този голям монитор се нуждае от повече възможности за въртене, освен незначителната корекция на наклона. Мониторът е с LED подсветка, което освен намаляване на енергопотреблението води и до по-равномерна осветеност на цялата площ.Държа да отбележа, че това е един от най-добрите TN панели, които са ми попадали - хоризонталният ъгъл на виждане е близък до 180 градуса, вертикалният е с леки забележки, но като цяло - в горната графа на класацията за TN. Цветовете са живи и ярки, AOC e2795Vh определено има голям запас от контраст. Панелът е матов и елиминира в голяма степен неприятните отблясъци, които са неизбежни при лъскавите екрани.Няколко думи за резолюцията. Изключително дразнещо за късогледи люде като мен, в последно време всички матрици за 22-23-инчови монитори са с безумната за този диагонал резолюция от 1920х1080 точки. Това е нещо, с което никога няма да свикна. Прекалено малката точка ми носи дискомфорт и напрягане на очите. Според мен, за максимален комфорт може да говорим при резолюция 1280х1024 при 19-инчов 4:3 монитор, 1680х1050 пиксела при 23-инчов, и 1920х1080 при 27-инчов модел. Така че, ако държите на FULL HD резолюцията, според мен 27-те инча са задължителен размер за вас. За око, свикнало с тази резолюция при по-малък диагонал, в първия момент картината би изглеждала леко груба, ръбата и пикселизирана. Просто тук големината на пиксела е 0.311мм. За сравнение, при най-популярните в момента монитори на пазара - 21.5-инчови, кръстени 22-инчови и 1920 резолюция, точката е с големина 0.2479 мм...Така че, имайте едно наум - ще ви трябва време за да привикнете с леко грубоватия интерфейс на вашата операционна система при 27-инчовите монитори. Друг аспект, за който трябва да се замислите - ако до момента сте били с по-малък монитор, с по-ниска резолюция и обичате да играете в комфорт, то повишаването на резолюцията ще доведе и до повишени изисквания към вашия видеоускорител... Да не ви излязат криви сметките и след покупката на нов монитор да се наложи да дадете още немалко средства за нова видеокарта...Менюто на монитора... е неудобно като всяко меню с много опции и само 3-4 бутона за управление. Все пак, настройка се прави рядко, така че не бива да обръщате внимание на такива подробности. Можете да настройвате яркост, контраст, гама, динамичен контраст, цветова температура. Разполагате с 6 предефинирани "Eco" пресета, които можете да позлвате ако не искате да се занимавате с отделна настройка на всеки компонент.Общото ми впечатление от AOC e2795Vh е силно положително. В интерес на истината, не разбирам защо този монитор е от така наречената професионална серия. Това е един чудесен екран за домашен компютър, предлагащ всевъзможни интерфейси, звук, USB портове, но качеството не може да бъде сравнявано със значително по-скъпи модели, използващи по-качествени матрици.AOC e2795Vh задоволява в пълна степен потребностите на домашния потребител, ниското време за реакция го прави отличен избор за геймърите, а цената му е най-големия плюс - надали ще намерите друго предложение за добър 27-инчов монитор от реномиран производите на цена под 500лв.Мониторът ми беше любезно предоставен за тестове от AOC Europe