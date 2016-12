Кратка история на данните Първите твърди дискове са били плод на експерименти. Изследователите, основно тези от IBM, са работили по няколко различни технолологии и концепции за да създадат диск, пригоден за пазара. Всъщност, първите устройства не са били дискове а цилиндрични барабани по повърхността на които се съхраняват данни върху магнитен слой. Тези барабани са били прекалено големи и трудни за употреба. Първият истински твърд диск е имал глави които са били в контакт с повърхността на диска поради тяхната ниска чувствителност. За нещастие техологията за изготвянето на плочите е била далеч от днешното си равнище и след известен период на експлоатация, главите или плочите са се надрасквали. Ключовият пробив, който дава възможност за създаването на модерните твърди дискове става през 1950 година. Инжинерите на IBM осъзнават че главите трябва да се поддържат над повърхността на диска и да четат битовете преминаващи под тях. Първият произведен диск е IBM 305 RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control), представен на 13 септември 1956 година. Той е можел да съхранява пет милиона символа (приблизително 5 Mb, символът по онова време е бил само 7 бита а не 8) върху повърхността на 50 плочи, всяка от които с диаметър 24 инча. Плътността му на запис е била около 2000 бита на квадратен инч. През следващите години, технологията се усъвършенства; плътността на запис, капацитета и производителността се подобяват. През 1962 година IBM представя модела:1301 Advanced Disk File. Основното предимство на този диск е използването на нова технология при която глвавите “летят” над плочите носени от въздушен поток. По този начин разстоянието от главата до плочата се намалява на 800 до 250 микроича. През 1973 година IBM представят модел 3340, който се смята за бащата на днешния твърд диск. Устройството има два отделни шпиндела, един фиксиран и един сменяем, всеки с капацитет 30 MB. По тази причина този диск е наричан и “30-30”. Поради това идва и другото му известно име “30-30” пушка Winchester. В този диск се намалява разстоянието от глвата до плочата на 17 микроинча. Съвременните твърди дискове използват много от технологиите залегнали в 3340, затова твърдите дискове все още се наричат Winchester дискове. Първият 5.25” диск използван в персонални компютри е Seagate ST-506. Той има четири глави и капацитет 5 MB. IBM използва слеващият модел ST-412, 10MB диск със същия размер в своите PC/XT и го праят първият широко използван диск. 40 GB дисковете са доста архаични в сравнение с техните 160+ GB техни наследници но те все още намират приложение на места където големината на диска е от второстепенно значение Тестове За тестове получихме пет диска всеки от тях с капацитет 40 GB. Четри от дисковете са с 2 MB кеш и един с 8 MB. Тестовете бяха изпълнени на компютър със следната конфигурация: Операционна система Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4 Процесор AMD Duron, 750 MHz Дънна платка Tomato Board PG133 Чипсет на дънната платка VIA VT8365 ProSavage KM133 Системна памет 368 MB (SDRAM За тестове беше използван AIDA 32 Disk Benchmark на AIDA32 v.3.88 Характеристики Модел ExcelStor Technology J340 Maxtor 6E040L0 ST340014A WDC WD400BB WDC WD400JB Версия V22OA63A NAR61590 3.54 09.01B09 05.03E05 Параметри цилиндри: 79780, глави: 16, сектори в писта: 63, байта в сектор: 512 цилиндри: 79656, глави: 16, сектори в писта: 63, байта в сектор: 512 цилиндри: 77545, глави: 16, сектори в писта: 63, байта в сектор: 512 цилиндри: 77545, глави: 16, сектори в писта: 63, байта в сектор: 600 цилиндри: 77545, глави: 16, сектори в писта: 63, байта в сектор: 600 LBA сектори 80418240 80293248 78165360 78165360 78165360 Буфер 1821 KB (Dual Ported, Read Ahead) 2 MB (Dual Ported, Read Ahead) 2 MB 2 MB (Dual Ported, Read Ahead) 8 MB (Dual Ported, Read Ahead) Максимален PIO режим PIO 4 PIO 4 PIO 4 PIO 4 PIO 4 Максимален UDMA режим UDMA 5 (ATA-100) UDMA 6 (ATA-133) UDMA 5 (ATA-100) UDMA 5 (ATA-100) UDMA 5 (ATA-100) Неформатиран обем 39267 MB 39206 MB 38167 MB 44727 MB 44727 MB SMART Поддържа се Поддържа се Поддържа се Поддържа се Поддържа се Режим на безопасност Поддържа се Поддържа се Поддържа се Поддържа се Поддържа се Управление на захранването Поддържа се Поддържа се Поддържа се Поддържа се Поддържа се Електро- захранване (APM) Поддържа се Поддържа се Не се поддържа Не се поддържа Не се поддържа Кеш запис Поддържа се Поддържа се Поддържа се Поддържа се Поддържа се Host Protected Area Поддържа се Поддържа се Поддържа се Поддържа се Поддържа се Power-Up In Standby Поддържа се Не се поддържа Не се поддържа Не се поддържа Не се поддържа Automatic Acoustic Management Поддържа се Поддържа се Не се поддържа Поддържа се Поддържа се 48-bit LBA Поддържа се Не се поддържа Поддържа се Не се поддържа Не се поддържа Device Configuration Overlay Поддържа се Поддържа се Поддържа се Поддържа се Поддържа се Физически данни Производител ExcelStor Maxtor Seagate Western Digital Corporation Western Digital Corporation Семейство Europa DiamondMax Plus 8 Barracuda Caviar Caviar Форматиран обем 40 GB 40 GB 40 GB 40 GB 40 GB Физически габарити 146.6 x 101.6 x 25.4 mm 146.1 x 101.6 x 17.5 mm 146.99 x 101.6 x 26.035 mm 147 x 101.6 x 25.4 mm 147 x 101.6 x 25.4 mm Максимално тегло 640 g 510 g 635 g 600 g 600 g Средна латентност 4.17 ms 4.17 ms 4.16 ms 4.20 4.20 Скорост на въртене 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM Максимална скорост на вътрешни данни 654 Мбита/с - 683.2 Мбита/с 400 591 Средно време на четене 8.5 ms - 9 ms 8.9 8.9 Интерфейс Ultra-ATA/100 Ultra-ATA/133 Ultra-ATA/100 Ultra-ATA/100 Ultra-ATA/100 Скорост на 'буфер- контролер' данните 100 Мбайта/с 133 Мбайта/с 100 Мбайта/с - - Обем на буфера 2 MB 2 MB 2 MB 2 MB 8 MB

SMART

S.M.A.R.T. е акроним от Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology т.е. технология за самонаблюдение, анализ и известяване. S.M.A.R.T. е индустриален стандарт за мониторинг и известяване на грешки в периферните устройства. Целта на технологията е да намали риска от загуба на данни. Следи се състоянието на електромоторите, плочите, главите и електрониката на устройството. Automatic Acoustic Management

Възможност за намаляване на шума от диска чрез регулиране на скоростта на позициониране на рамото на главата. По ниските нива на шум костват няколко милисекунди повече Резултати Средно време за достъп (ms) Четене с буфер (MB/s) Последователно четене (MB/s) Случайно четене (MB/s) ExcelStor J340 12.3 25.5 25.4 25.1 Maxtor6E040L0 14.1 25.3 24.6 24.5 ST340014A 14.9 25.2 20.6 20.2 WD400BB 15.2 23.6 21.5 21 WD400JB 15 25.4 24.1 23.7 За мое голямо учудване, ExcelStor J340 се представи най-добре по всички тествани указатели. Може би това се дължи на факта че моделът е сравнително нов и в него са залегнали технологии използвани в по-високите класове на другите производители. И все пак изборът си остава ваш :) Твърдите дискове бяха предоставени от JARComputers. Автор: AquilaX