SetCombG.com - портал за новини и ревюта

Що е то ASROCK?

За читателите, които се интересуват от всички новости, ще е интересно да знаят, че световно известната компания ASUSTeK Computer създаде дъщерна компания, която произвежда дънни платки от по-ниския ценови диапазон. Те носят названието ASRock ( 'като скала' – буквален превод от английски ) и се произвеждат от китайския филиал на ASUSTeK Computer - Hua Ching. Много е вероятно скоро името Hua Ching да отпадне и да остане само името ASRock. Компанията е основана през април тази година и започна да предлага продуктите си на своите клиенти през октомври. Опитвайки се да се наложи на чувствителния към цени пазар, компанията предлага дънни платки на основата на чипсети от Silicon Integrated Systems (SiS) , VIA и Intel. Първата продуктова линия включва продукти с Intel 845D, SiS 645, SiS 650, VIA KM266 и VIA KT266A. Според предварителни данни, Hua Ching ще произведе около 200 000 дънни платки през първия месец. Пазарната приемственост на тези дънни платки се очаква да е много добра поради факта, че цените им варират около $45-50, което е само с няколко долара по-висока цена от тази на дънните платки на Elitegroup Computer Systems (ECS). Компанията Asustek вярва, че Hua Ching ще изиграе съществена роля на пазара, тъй като продукцията й ще достигне онази част от клиентите, към които усилията на Asustek не са били насочени до момента.

Няколко причини да изберете дънна платка ASRock:

Ефектна цена с отлично качество, много добри възможности и модерни решения – дънните платки ASRock са най-добрия избор за по-голямата част от потребителите. Всяка дънна платка ASRock предлага:

4 броя USB2.0 порта по подразбиране (за да задоволи нарастващата необходимост на потребителите от USB устройства);

5.1 канално аудио;

мрежова карта;

дънните платки ASRock също така осигуряват едновременно DDR и SDRAM слотове. Идеята е по време на периода на прехода от един тип памет към друг и периода на нестабилни цени, да се предпазят интересите на клиентите. Предлагането на двата интерфейса за памети ще помогне на клиентите да купят модула с по-изгодна цена без да има нужда да се интересуват дали спецификацията е DDR или SDR и да се ръководят само от собствения си избор. (само за информация в момента DDR паметта е три пъти по-скъпа от SDRAM паметта).

да се ръководят само от собствения си избор. (само за информация в момента DDR паметта е три пъти по-скъпа от SDRAM паметта). за всички серии дънни платки ASRock за процесори AMD е внедрена специална термална защита, която да предпазва процесора от повреждане заради прегряване. Тя се нарича ASRock U-COP = ASRock Universal CPU Overheating Protection. С цел да поддържа различни температурни критерии за всички Socket A AMD процесори - Duron/Athlon/Athlon XP, ASRock U-COP разполага с вътрешни/външни двойни сен з ор и и универсален сен з орен интерфейс за да се избере подходящ температурен критерий за типа прецесори. ASRock U-COP е механизъм на хардуерно ниво, осигуряващ независим известяващ интерфейс. Няма нужда да се въздейства чрез BIOSа или някакво друго приложение. Заради факта , че захранването изключва при критични състояния, ASRock U-COP обезпечава процесора по всяко време и при всякакво условия.

Поради нарастващото търсене на мрежова среда, клиентски кабелни модеми и ADSL среда, необходимостта от мрежов интерфейс е дори по-голяма от търсенето на модем. За да задоволи тази необходимост, ASRock осигурява мрежов порт по подразбиране във всички серии дънни платки.

В момента на пазара се предлагат следните модели дънни платки ASRock: вече на пазара от октомври: K7VT2 и G pro, а през ноември : K7VM2, PE Pro и P4I45D. Ето кратки техни характеристики: