SetCombG.com - портал за новини и ревюта

EVERCOOL – качестени радиатори с привлекателна цена.

Допреди около година намирането на читав радиатор за процесор беше почти непосилна задача за повечето от нас. Предлаганите навсякъде cooler-и с марка SPIRE не вършеха достатъчно работа, особено в комбинация с по-бързите модели на AMD, така че за да охладим изпържените си процесори прибягвахме до различни варианти на “Направи си сам” – и често се спавяхме доста добре. Лично аз обикалях из фирмите, разчитайки да намеря подобаващо охлаждане за все още “бъдещия” си гигахерцов T-bird, но накрая се оказах пред дилемата да дам 16-17 USD за един от двойните Titan-и, които уж завладяваха пазара и ми бяха предложени от всеки продавач, или да се опитям да пригодя стария no name SECC II радиатор, заменяйки мижавото му вентилаторче с два 6000-оборотни, без да жертвам много средства. Спрях се на втория вариант и той ми служеше вярно поне до момента, в който кутията ми заприлича на швейцарско сирене, а шумът от нея повече да подхождаше на двумоторна “Чесна”. Сдвоените Titan-и бяха добри като замисъл, но нарушаваха естествения ход на въздуха вътре в кутията, пък и бяха шумни. Не знам защо повечето от no name радиаторите носят в означението си буквите ND (предполагам има връзка с материала за изработката им, подобно на означенията Cu при медните, но...), но то вече се появява и при “сравнително” марковите, а не ми се иска да съм на мястото на закупилите прехваления ND30. Твърдо решен да сложа край на издевателствата над слуховите си сетива, си купих от най-голямите радиатори Titan с 80mm перка. Наистина, порадвах се на по-тихата му работа, но след като си купих AthlonXP 1600 и го пуснах на по-висока честота и напрежение се изправих пред нуждата от по-добро охлаждане, като все пак не исках да прекалявам нито с инвестициите, нито с повишаването на шума. Радиаторите EVERCOOL сякаш се появиха точно навреме и от Computer Office получих за тестовете три различни модела – и трите предназначени за Athlon/Duron процесори. Със същата марка се продават и cooler-и за Р4, но нямах физическата възможност да ги изпробвам. Трудно ми е да кажа, че радиаторите Evercool са най-добрите, които можете да намерите, но при цената, на която се предлагат са далеч по-добра инвестиция от двайсетте или повече долара които струва наистина качествено охлаждане. Разбира се cooler за 50-тина долара, поръчан от чужбина, ще е доста по добър, но при тази цена по-добре инвестирайте в покупката на по-бърз процесор или си поръчайте водно охлаждане.

По-долу ще кажа по няколко думи за всеки от радиаторите, преди да премина към тестовете. За постигане на максимала температура и натоварване на процесора, използвах програмите Terragen, SisoftSandra2002 и странната игричка Uplink.

Terragen е програма за рендване на фотореалистични ландшафтни снимки, която при настройки за максимално качество напряга процесора до максимум. Надявам се да я видя на FTP-то и ще пусна двете сцени, които използвах за теста, за да има поне малко сравнимост в постигнатите и от други температури. Сцените пусках за изчисление почти едновременно и отчитах температурата на процесора в момента на завършване на изчисленията.

Uplink е мултиплатформена игрица за хакерство :-), която ползва собствена OpenGL библиотека, натоварваща с работа изцяло процесора. Както се вижда с това се справя по-добре и от вградения модул на Сандрата Burn-in Wizzard – да не говорим и за далеч по-приятните моменти, прекарани с играта по време на теста. Използвах save game, като повтарях действията си и отчитах температурата след едночасова работа на това приложение, а Burn-in Wizzard-а пусках в режим stress и десетократно повторение на тестовете за CPU и RAM.

Модел ND12-610 ND15-715 CUD-725 Снимка (от сайта на evercool, тъй като моите не станаха толкова добри – всъщност перката на ND12-610 е по-малка от тази,която виждате) 9$ 9$ 14$ Размери 80*63*55mm 80*73*57mm 70*70*65mm Размер на вентилатора 60*60*15mm 70*70*15mm 70*70*25mm Захранване 0.18A 0,20A 0.33A Ниво на шума 30Db 28Db 32Db Скорост на вентилатора 4500~4800 об/мин 3500~3700 об/мин 4200~4500 об/мин

Тестовата система :

AthlonXP 1600+ AGOYA @ 1752MHz /1,89V (AthlonXP 2100+) 146x12

256MB DDR 333 Kingmax 2,5 @ 2/2/2 1CMD

ASUS V8170DDR @ 303/486MHz

Gigabyte 7VRX

300W Power supply

Mid ATX кутия с два допълнителни 80мм вентилатора отпред и отзад

40 GB IBM Deskstar 60GXP 7200 об/мин

Athlon 1750@1,89V ND12-610 ND15-715 CUD-725 Terragen 61*C 58*C 55*C Uplink 59*C 57*C 54*C SisoftSandra Burn-inWizzard 59*C 56*C 54*C

При overclock-нат процесор разликите са малки, но забележими – най-тихия ND15-715 определено се справя и с охлаждането на процесора. По-долу е таблица с температурите при ползване на default напрежение и честота на процесора – 1,75V и 1400MHz:

Athlon 1400@1,75V ND12-610 ND15-715 CUD-725 Terragen 49*C 46*C 44*C Uplink 48*C 46*C 43*C SisoftSandra Burn-inWizzard 48*C 46*C 43*C

Явно е, че алуминиевите радиатори имат долна граница, под която започва да се изравнява температурата на ребрата с тази на околния въздух и всъщност истинското охлаждане се извършва от основата на радиатора – голямата й площ при ND15-715 оказва благотворно влияние и той поддържа температура, близка до тази на медния CUD-725. Дори и бързината на малката перка на ND12-610 не дава желаните резултати – границата на този радиатор са маделите с PR1800-1900.

Естествено остава въпроса и за нивото на шума, което е доста високо при CUD-725 – скоростта на въртене на вентилаторите и при трите модела надвишава номиналните стойности и потока въздух буквално “свири”, нагнетен от бързите перки на ND12 и CUD. Лично моят избор остава големия ND15 – освен ако нямате проблем да ползвате и по-шумния, но и много по-добър меден радиатор CUD-725. Трудно ми е да преценя доколко голяма е разликата в нивото на шума с предишния ми Titan, но разликата в поддържаните температури достига до 5-6*С, което никак не е малко.

Радиаторите ми бяха предоставени от ф-ма ComputerOffice, computer_offsf@hotmail.com

GeniusLoki,2002, geniusloki@mail.bg