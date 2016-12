SetCombG.com - портал за новини и ревюта

П етък вечер. Часът е 19:22. Прибирам се вкъщи, взимам 1 бира от хладилника, нещо за хапване влизам в стаята си, затварям щорите и сядам пред PC-то. Оправям видеокартата пускам "щайгата" и се облизвам с мисълта за превъртане на най-новата част на култовата игра Grand Theft Auto 3. След като вече съм преполовил бирата, играта е инсталирана (crack-ът paste-нат:), потапям се в атмосферата на уличните битки с куки, бандюги, гангстери, кражби на коли, наркотици, проститутки, убийства, екслпозии. Оставил бележка на вратата да не ме безспокоят в близките ден-два, хващам здраво мишката, разполагам се удобно над клавиатурата и започвам своите перипетии сред уникалния свят на GTA3.



М алко предистория на играта. През далечната 1998 година, Rockstar Interactive издаде първата част на Grand Theft Auto. Появи се като нещо невиждано до тогава - уникална идея за игра. Бяха продадени доста копия от играта, и за малко време стана много популярна. Бе определена от много западни списания като игра на годината. Продължението не закъсня. 1999 г. се появи и първият Expansion Pack - GTA London 1969. Останал със стария енджин London 1969 усоя да направи добро впечатление, но не спечели популярността на ориринала. През същата година, разпространението на играта в Дания бе прекъснато заради "твърде бруталния начин по който тя възпитава подрастващите". Става въпрос за кръвта която хвърчи наляво-надясно, след като размажете поредния пешеходец. Това дейстие на датчаните подтикна и други държави да предприемат подобни мерки. Годината е 2000, а заглавието се казва GTA 2. Вече няма кръв след размазаните пешеходци, графиката е подобрена, използва 3d рендиране. Не спечели толкова доверие сред геймърското общество, но както обичам да твърдя, GTA не е игра за всеки. Дойде и 21 Май 2002 година, когато GTA 3 се появи и на PC пазара (за PS има версия от началото на 2002).



П ървото което ще забележете когато пуснете играта е че менютата са в класически стил - като предишните 2 версии на играта. Има опции за разделителната способност, разни ефекти, конфигуриране на контроли и тн. Впечатление ми направиха аудио опциите в които ще намерите меню за избиране на едно от 8 радиостанции за слушане на музика по време на игра. Какво да кажа, просто много оригинална идея за саундтрак. Има и опция за слушане на ваши mp3 файлове, като след 10 секундно пипане по MP3Report.txt , можете да шофирате сред приятната атмосфера на любимите топ-фолк изпълнители например :)



з апочвате като избягал затворник който се е провалил в опита си да ограби банкерска кола. Играта разполага с 73 мисии от които спокойно мога да заявя че всяка трета е с по 2 нива по-трудна от предишните. В първия град - Liberty City, можете да изпълнявате мисии на 4 бандюги. Не са особенно лесни, особенно последните 6-7. В част от мисиите става въпрос за: закарай някои от тук до там като спреш на 2-3 места, събери 5 проститутки за полицейски купон, вземи чантата с парите от добре въоръжен мафиот, избий 3-4 камиона с китайци, взриви склада и тн. Разнообразието на мисии е доста голямо. След около 20-тата изпълнета, можете да преминете в следвашия град, като преди това сте разбунили духовете и сте създали такава улична война че господ да ви е на помощ като минете през улиците на Liberty City, когато от едната страна са китайци с помпи, а от другата италиански мафиоти с узита и големи патлаци.



В сичко в играта е изпипано до последния детайл. GTA3 има въртене на ден-нощ и цял 24 часов часовник. В 3d person shooter-а в който поемате управлението на вашия герой уличните лампи светят докато не ги ударите леко с колата за да спрат да функционират или ги отнесете напълно. Спокойно както си вървите могат да ви набият, да ви вземат парите, да попаднете на луд шофьор който да ви премаже. Ако пречукате някой мафиот на улицата или му гепите колата, ведната неговите съмишленици ще се притекат на помощ и ще ви се наложи да си плюете на петите. Не са за изпускане и хубавите гледки, като изгрева на слънцето, който можете да наблюдавате от доковете, докато работят крановете. Едно от нещата които ме накара да падна под масата от смях е веднъж когато минавах по улицата, срещнах полицай, който ме подмина без инцидентно, а моят бандюга му показа комбинацията пословична за българските стадиони от 3 пръста с преобладаващ среден :) Просто бях хвърлен в тъча... Псувните също не са спестени, можете спокойно да обогатите своя речник с "полезни" думи по англииски и испански.

За разлика от предишните 3 части на играта, сега полицаите са повече от много сериозен проблем. Рейтингът ви се определя от 6 звездички, които се изпълват при изблик на малка доза геноцид сред улиците на едноименния град. Полицията тук, има най-големият арсенал от всички GTA-та излезли до момента. При сгазване на закона, ще ви гонят не само с патрулки, а със SWAT части, даже и с хеликоптер с картечница която ще ви мели отгоре при всеки удобен момент. Интересното е че не можете да се скриете защото веднага ще бъдете отркити от хеликоптера. Ако пък "втасате" положението достатъчно, очаквайте барикади от SWAT части и БТР-и с малки оръдия. Въобще по-добре в ръцете на мафията отколкото на топло в кошарата.



К огато се качите в патрулка, можете да почнете да изпълнявате нещо като мини мисии с нея. Трябва да съберете някоя друга утрепка от градската градина, да очистите някои мафиот или нещо от сорта. Таксито сега пак вози пътници като в GTA2, но този път хората не ви плащат безцелно пари, а трябва да ги закарате до определено място за еди колко си минути. Ако пристигнете много бързо ви дават екстра заплащане. Линейката пък има мисии в които трябва да отидете до къщата на хората и чудно как, те кървящи те се качват сами в нея. С пожарната положението е подобно - гасите пожари с/у заплащане (изненадахте се нали? :) Ако сте закъсал много, можете да отидете на проститутка :) Да, и това го има! Отивате на някоя по голяма улица с колата, карате бавно до някоя "нощна жрица", тя се надвесва към прозореца на вашата кола и ако и сигнализирате с клаксона, се качва на возилото. Можете да си я возите цял ден, но парите ви падат доста бързо. Интересното в играта е че и плащате само да се вози във вашата кола (без да прави други неща). Можете да печелите пари за много големи и уникални скокове и завъртания с автомобили. Има и една мисия в която можете да се състезавате по супер уникален начин, спрямо други игри, по улиците на града подобно на състезанията в града на "Бързи и яростни" или в RaceWars.



И ма и опция за Save Game, подобно на църквата в GTA2 само че тук можете да се сейвите не по всяко време, а само след свършена мисия и за разлика от GTA2 - без да заплащате нищо. През деня може да ви навали обилен дъжд, а нощем да не можете да уцелите диреците заради гъста мъгла, но това са само 1/20 от изненадите които са ви приготвили от момчета от Rockstar Games. Един от малкото недостатъци на играта според мен е това че няма мултиплеър :( Кажете ми има ли нещо по-хубаво от това да хванете геврека с комшията и да се разберете кой е по-бърз или да размените по една бата, да се постреляте малко с узита, помпи, патлази, базуки, гранати, снайпери и тн...) Друго от което мога да се оплача е доста завишените изисквания на играта на сайта са дадени следните: Minimum Hardware Requirements:



- 450 MHz Intel Pentium III or AMD Athlon processor

- 96 MB of RAM

- 4 speed CD / DVD drive

- 700 MB of free hard disk space

- 16 MB video card with DirectX 8.1 compatible drivers

- DirectX 8.1 compatible sound card

- Keyboard

- Mouse

Recommended Hardware Requirements:



- 700(+) MHz Intel Pentium III or AMD Athlon processor

- 128(+) MB of RAM

- 8 speed CD / DVD drive

- 700 MB of free hard disk space

- 32(+) MB DirectX 8.1 hardware video card

- DirectX 8.1 compatible sound card with surround sound

- Gamepad (USB or Joystick Port)

- Keyboard

- Mouse

В ъпреки всичко обаче, 128MB RAM се оказват малко за играта. Вижте какво интересно пише в Readme.txt файла: Grand Theft Auto III requires at least 96 MB of memory to run. For

optimal performance at least 128 MB is recommended (256 MB preferred). - А пък с 512Mb ще можете и WinAMP да слушате под XP :)))

GTA 3 бе тествана на следните 2 конфигурации: Intel Celeron 633@1000MHz

128Mb SDRAM PQI PC166

GeForce2 Ti 64Mb DDR (275|480)

40GB Maxtor 5400rpm AMD Athlon 1000MHz

128Mb DDR 266MHz

GeForce2 Ti 64Mb DDR (250|401)

40GB Maxtor 7200rpm В еднага ще се опитате да предположите къде е вървяла по-добре играта, но не бързайте, защото ще сбъркате! На първата конфигурация с Intel - с 5GB swap файл, от който бяха използвани не повече от 200Mb. С 256Mb RAM, картинката може би ще е по-различна.

В ижте няколко скрийншота на които ще видите разни куриози, чалъми, оръжия, возила, експлозии и други разни красоти от играта: Хубав скок над доковете, за който ще получите пари С това няма кой да ви спре...или почти няма :) Така става след като минете през противопожарен кран на улицата Това се начича падащ полицейски хеликоптер в дъждовно време :) Тук ще трябва да избиете десетина бандюги на кораба На това му се вика 4 звездна барикада :) В играта не са пропуснати и важни елементи като този жест - на къде без него? :) Крановете работят, а аз се наслаждавам на полета на авторитетни авиокомпании като Ossama AirLines :) Не са пропуснати и курсовете по каране на водни МПС-та. След курса получавате книжка категория "Ш" (шаран) :p



Е то и крайната оценка от играта: Геймплей - 85%

Графика - 95%

Звук - 90%

Новости - 90%

Мулти Плеър - n/a

Общо - 90% Върнете се към SetCombG.com - портал за новини и ревюта

Или заповядайте на дискусия в SetCombG.com Форуми



Мартин Димитров Димо Тодорински The_UFO Stinky