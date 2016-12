Тайванската компания Soltek все още не се радва на популярността на известни марки като Asus или Abit,но агресивната политика по отношение качеството и възможностите на продуктите постепенно я поставя редом с по-старите и утвърдени производители на дънни платки.До момента може би най-успешен и обсъждан нейн продукт бе дъното SL-75DRV, получило невероятно одобрение от страна на крайните клиенти и хардуерните издания по света и у нас.Едно от първите дъна базирано на чипсета VIA KT266,75DRV успя дори и там,където много други се провалят-получи единодушното одобрение на цялата overclocker-ска общност,бе наградено от куп сайтове и дори прие заслужени похвали от самите AMD.От своя страна VIA,виждайки силен конкурент в лицето на AMD761,подобно на случая с KT133 и KT133A(само че там врагът бе друг),побърза да направи подобрения и така се появи KT266A-чипсетът,обявен за най-бързата Athlon\Duron платформа до момента.При новия чип,назован просто "KT266A",а не предишното "8***",основно внимание е обърнато на контролера на паметта,заменен от подобрена версия с удвоени буфери ,спомагащи за покачване на streamig потока между RAM-a И CPU-то.Южния мост си остава същия,свързан със северния чрез 266MB/s V-link. Soltek естествено обновиха и своя продукт и го нарекоха SL-75DRV2-или,цитирайки www.tomshardware.com-"The overclocking king",а вече може да се закупи и в България благодарение на ROLDEX LTD.- www.roldex.com