Новият Online Controller на Daikin

Автор: KOD , 1 декември 2016г.

Тази година Daikin представи нова версия на приложението за смартфони Online controller Приложението е безплатно и ви позволява да контролирате вашия климатик Daikin от всяка точка на света. С него можете да управлявате и следите състоянието на до 50 климатични сплит тела, като то позволява:Новият интерфейс е интуитивен и лесен за употреба.Например да смените зададената температура е достатъчно да плъзнете по дисплея или да кликнете на желаната температура.Но освен нов дизайн, Daikin предлага и нови функции.Например сега можете да следите консумацията на енергия за миналата седмица, месец или година. Приложението показва отоплението и охлаждането отделно.Приложението ви позволява да свържете всеки климатик с определена зона - например спалня, хол и др. Така за вас става по-лесно:Задайте ограничение на консумираната мощност чрез намаляване честотата на компресора. Можете да избирате между:Тези настройки могат да се включат в седмичния график за намаляване на потреблението на енергия.Какво всъщност означава съкращението IFTTT?IFTTT е съкращение от IF This Then That. Тоест, ако е налично дадено условие, се случва зададено събитие. Например:Какво означава това за вас?На практика IFTTT ви позволява да комбинирате съвместими продукти и услуги на различни производители и доставчици като интелигентни измервателни уреди, светлинни индикатори, термостати и др., така, че те да работят по най-добрия начин за вас.С него вие определяте, че при наличие на някакво условие, това трябва да доведе до определено действие.Ето няколко примера:Задействащият елемент може да е място, което е определено от вашия смарфон. Ако напуснете дадена зона, като например вашия дом, отоплението/охлаждането ще се изключат автоматично.Дори и ако все още нямате климатик на Daikin, можете да свалите напълно безплатно приложението Online controller от App Store или Google Play и да го разгледате в тестов режим.Повече подробности за функциите на приложението, както и за други продукти на Daikin вижте на www.daikin.bg