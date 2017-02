Samsung Galaxy S8 - скрита революция и отново на върха. Виж защо!

Samsung Galaxy S8 ще бъде най-добрия смартфон на пазара в началото на лятото

Samsung не успя да засекрети характеристиките на новите флагмани и дали нарочно или не, в мрежата се появиха достатъчно достоверни описания, даващи ни ясна идея какво да очакваме. А то е очевидно...Брандът на южнокорейците е любим на хейтърите. Вече има множество мнения, опитващи се да принизят бъдещия модел. Според тях, в него няма нищо ново, нищо иновативно, а дизайнът е като на миналогодишния модел.ече знаем, че смартфонът ще излезе в две версии:, който ще е оборудван с, който ще е с- 5.8 и 6.2 инча!!! (и двата екрана са двустранно извити като в Edge серията).За да се запази комфорта при работа, дисплеите са с нестандартно съотношение - 18.5:9, което позволява да са по-дълги, но не толкова широки за да не могат да се държат с една ръка.ова е революцията - досега, определяхме габаритите на смартфоните спрямо екрана. Максимален комфорт имахме при размери 5 - 5.5 инча, затова всички флагмани бяха с подобни екрани.Да направим едно сравнение какво всъщност ни предлагат южнокорейците тази година - необходимо е, за да не се плашите от големия екран,:)Най-добрият за мен смартфон за 2016 г. - Samsung Galaxy S7 Edge е с размери 150.9 x 72.6 x 7.7 милиметра и 5.5-инчов екран. Изключително удобен като размер, поне за мен.Новият Samsung Galaxy S8 е с размери 140.1 x 72.2 x 7.3 милиметра и 5.8-инчов екран!Е, това е истинска иновация - реална, полезна, указваща бъдещото развитие в индустрията - все по-добро съотношение screen to body до достигане на 100%!връхголемият 6.2-инчов екран на Samsung Galaxy S8 Plus също е побран в корпус с приемливи размери - 152.4 x 78.5 x 7.9 милиметра. Все пак, трябва да отбележа, че. За да се ориентирате - тя е еквивалентна на тази при Samsung Galaxy Note смартфоните.ова е основния акцент в новите модели - значително по-големи дисплеи при запазване на размера на корпуса.Като хардуер, Samsung Galaxy S8 и S8 Plus очаквано са на върха с използването на- 8-ядрен с 4 Kryo ядра на 2.45GHz и 4 Kryo ядра на 1.9GHz.RAM паметта и на двата модела ще е 4GB. В момента има модели, които са с 6, но Samsung е преценила, че 4 са достатъчни за максимална производителност и мисля, че трябва да им се доверим.Вградената флаш памет ще е 64 или 128GB - повече от достатъчно.америте - това е детайла, който направи S7 най-добрият смартфон за 2016.Като характеристики, камерите в S8 са същите -По сухи характеристики не можем да разберем с какво камерата на S8 ще е по-добра от тази на S7, но е ясно, че няма да е по-лоша. А това не е малко - като изключим Google Pixel, S7 продължава да е с най-добра камера на пазара.една важна подробност - много вероятно е по-големият модел -, а не с 1! Което вече го изстрелва едно стъпало нагоре.ри селфи камерата има явно подобрение - сензорът вече е 8-мегапикселов, отново с много широка f/1.7 бленда.Следва се линията на брилянтния дизайн на S7. Напълно очаквано след успеха му. С тази разлика, че вече по-голяма част от предния панел е заета от екран. Според някои слухове, ще бъде премахната металната рамка и целият корпус ще е феерия от химически закалено стъкло.Очакваме промяна и на задния капак - вероятно. При стария модел има, макар и минимално изпъкване от 0.7 милиметра.Корпуът отново е достатъчно тънък за да може мобилният телефон да предложи вградено- страхотна екстра. Запазена е и високата защита от прах и вода -Единствения параметър, който може леко да разочарова е капацитетът на батерията -Но не забравяйте - новите процесори, освен по-мощни са и по-енергоспестяващи, така че се надявам цифрите да са достатъчни за да осигурят еднодневна интензивна употреба.Зареждането вече ще става през симетричен- отлична новина (старият micro USB порт на S7 е най-дразнещия детайл в телефона за мен)Новост в Samsung Galaxy S8 и S8 Plus са и вградените скенери на ириса на окото, както и асистентът, за който има надежди да е по-умен и удобен от конкурентите Siri и Google Assistant.Също така, смартфоните ще имат възможност за, чрез включване на външни мишка, клавиатура и монитор. Новата опция ще носи иметои ще изисква специална dock станция с HDMI изход.реди година споделих мнението си, че Samsung S7 е фурор, а LG G5 - провал в статията Шеметна надпревара за Смартфон господство А тя е, че Samsung Galaxy S8 и S8 Plus са изключителни модели. Те ще бъдат приети отлично от пазара, въпреки краха на южнокорейците с Note 7.Много, много трудно някой ще успее да се противопостави на S8. Поне до септември, когато... излиза новият iPhone.ремиерата на Samsung Galaxy S8 ще е на 29 март, а продажбите ще стартират в края на април 2017 г. Очакваните цени са около 1600 лева за Samsung Galaxy S8 и 1800 лева за Samsung Galaxy S8 Plus.Посетете темата във форума ни Samsung Galaxy - всичко за смартфоните на компанията и споделите вашето мнение.