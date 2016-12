Смартфоните с 2 камери - как работят и защо качеството е по-добро

Има различни технологии за използване на 2 камери за снимки при смартфони

През последната година, редица производители пуснаха смартфони, които имат не една, а две камери, снимащи едновременно.Това подобрява качеството на направените снимки, а защо, ще се опитам да обясня на разбираем език в тази статия.При LG G5, HTC One M8, Xiami Redmi Pro и iPhone 7 се използватЕдната широкоъгълна, а другата телеобективна. Това дава възможност на потребителите да заснемат, отколкото при цифровия зуум.Режим, когато двете камери работят едновременно и после снимката се сглобява софтуерно от две, дава възможност за постигане на така наречения- разфокусиране и размиване на детайлите във фона на снимката по подобие на DSLR фотоапаратите.чаква се в бъдеще Apple да пусне ъпдейт за iPhone 7 Plus (ако вече не е пуснат), след който двете камери ще снимат едновременно. С последваща софтуерна обработка ще бъде сглобявана една снимка с по-добри детайли както на близко, така и на далечно разстояние.одобна опция има и в моя смартфон - Samsung Galaxy S7 Edge, но снимките се извършват последователно, една след друга от една камера и после се миксират.Решението с две камери, първо е по-удобно и бързо - не чакаш за последователни снимки, второ, би следвало да е по-качествено, защото за всяка ситуация е използвана камерата с по-удачно за нея фокусно разстояние.ругата възможност, използвана при Huawei P9 и Xiaomi Mi5S Plus е дело на най-популярния производител на чипсети за смартфони - Qualcomm.ехнологията се наричаи се поддържа за момента само от двата топ процесора на компанията -Целта на този метод е заснемането наКато хардуер, тук двете камери трябва да са еднакви - и като фокусно разстояние, и като мегапиксели. Обаче, докато едната снима цветно, другата прави черно бяла снимка.Двете снимки се извършват едновременно. След това цветовата информация се наслагва върху черно бялата снимка и резултатът е с повишен динамичен обхват, контраст и яснота.бединението на цветната и черно бялата снимка се извършва от. Подобни операции са с много изчисления и изискваха допълнителни, специализирани процесори досега. С вграждането на технологията в самия чип, Qualcomm улеснява производителите на смартфони да пускат немислими доскоро подобрения в камерите на мобилните телефони.ualcomm Spectra ISP обработва снимките изключително бързо и ще доведе до бум на смартфони с две камери в близко бъдеще.онкурентът на Qualcomm - MediaTek също има разработена подобна технология, позволяваща използването на двойка камери и последваща бърза обработка в различни режими - черно-бяла / цветна, двойна камера зуум или двойна камера дълбочина на снимка (depth of field - DOF).Технологията на MediaTek се казваи е внедрена при всички процесори отсерията.