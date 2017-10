Xiaomi Mi Mix 2 - новият безрамков топ смартфон

Е

Преди година, Xiaomi опровергаха всички, недолюбващи китайските производители.Тезата - ама те само копират и нищо не измислят се сгромоляса с първият, масово популярен смартфон без рамки от трите страни. (Да, това реално не е първият, Sharp имат подобен опит по-рано, но неособено успешен)Xiaomi Mi Mix беше най-модерният смартфон за 2016-та година - страхотен дизайн, керамика, златни елементи, топ хардуер - истинска мечта.С два открояващи се недостатъка: Първият е свързан с проблеми с високоговорителя, през който чуваме разговора. Поради липсата на рамка от горната страна, китайците използваха иновативно пиезоелектрично предаване на звука, което на практика се оказа, че не работи добре.Вторият е размера на смартфона. Въпреки безрамковия дизайн и отличното съотношение screen to body, Xiaomi прекали с големината на дисплея, който беше 6.4 инча в Mi Mix. Което доведе до външни размери от 158.8 x 81.9 x 7.9 мм, прекалено големи за комфортна употреба.то, че е време за неговия наследник - Xiaomi Mi Mix 2 Основните недостатъци на предшественика са отстранени в новия модел. Премахнат е иновативния високоговорител, а в минимална рамка над екрана е монтиран отвор, който през акустична фуния предава звука от конвенционален високоговорител.Така че, може да сте спокойни - с този смартфон ще чувате събеседника си отлично.Сериозно е намален размера на дисплея - той е. Габаритите на Xiaomi Mi Mix 2 са намалени до 151.8 x 75.5 x 7.7 мм, което вече е в зоната на комфорта при употреба.Гърбът на смартфона е изработен не от стъкло или метал, а от- изключително красив, привилегия само за най-скъпите Xiaomi модели.Обективът на камерата е страхотен акцент, обграден от, а името е лазерно гравирано в керамиката. На гърба се намира и, поставен на удобно достъпно място в средата.Рамката на мобилния телефон е от алуминий, а предната му страна, заета почти изцяло от дисплея е защитена от нараняване с Corning Gorilla Glass.Като минус, поне за моя вкус бих отбелязал, че Xiaomi Mi Mix 2 се е подвел по общата мода на заоблените ръбове. Наистина, това е по-удобно за захвата, но ми се губи част от очарованието на строгите керамични ръбове на предшественика.ардуерната платформа на Xiaomi Mi Mix 2 е най-добрата, която можете да намерите на пазара.Тя включва 8-ядренпроцесор на честота 2.45GHz, Adreno 540 видеоускорител,Имайте предвид, че моделът няма слот за допълнителна microSD карта с памет, така че ще разчитате само на вградената.сновната камера на Xiaomi Mi Mix 2 е 12-мегапикселова. Тя разполага с, спомагаща за по-добри снимки при намалена осветеност и по-стабилно видео, както и автофокус, и LED светкавица.Снимките при достатъчно светлина са много добри, но на тъмно, смартфонът видимо отстъпва на най-добрите камерафони като Samsung S8, LG V30 и Phone 8. HDR режимът при снимане не е автоматичен, а трябва да се активира ръчно, което е неудобно.По отношение на, можете да записвате в резолюцияПредната селфи камера е голяма издънка по отношение на разположението. Поради липсата на горна рамка, тя е разположена под дисплея, плътно вдясно. Изключително неудобно решение за болшинството потребители, които работят с дясна ръка! Като резолюция, тя е 5MPx.iaomi Mi Mix 2 работи едновременно с 2 нано СИМ карти и поддържа всички, необходими за коректна работа в България 2G, 3G и 4G / LTE честоти.Нещо повече,iaomi Mi Mix 2 има батерия с капацитет, която поддържа бързо зарежданепрез симетриченСъщият порт се налага да ползвате чрез преходник и за слушалки, моделът няма отделен 3.5-милиметров аудио изход.i Mix 2 е с операционна версия MIUI 9, базирана на Android 7.1.2 Nougat.Тук трябва да направя- софтуерът е все още бета версия, има неща по интерфейса, които изглеждат недовършени. Поддържа се само китайски и английски езици, не е ясно дали има поддръжка на автоматични over the air ъпдейти, по-скоро не.. Към момента има и- много възможно е те да не се появяват.Конспектирано, подгответе се, че ще трябва да ровите и да качвате ръчно други фирмуери, докато намерите подходящия за вас. Това е смартфон за техничари, които обичат да ръчкат...2G: GSM 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B6/ B8/ B9/ B19; 4G: FDD-LTE: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B13/ B17/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B27/ B28/ B29/ B30/ B34/ B38/ B39/ B40/ B415.99 инча, IPS, 18:9, с резолюция 2160 x 1080 пиксела, защитен с Gorilla Glass: 8-ядрен, Qualcomm Snapdragon 835 на честота 2.45GHz6GB RAM64GB / 128GB / 256GB в зависимост от моделаНе12 мегапиксела, 4-axis опрична стабилизация, автофокус, LED светкавица5 мегапикселаДа, четец на пръстови отпечатъциAccelerometer, Ambient Light Sensor, E-Compass, Gravity Sensor, Gyroscope, Hall Sensor, Proximity SensorDual Standby, nano SIM2G, 3G, 4G, WiFi, Bluetooth и GPS приемникMIUI 9, базирана на Android 7.1.2 Nougat3340 mAh, сменяема151.8 x 75.5 x 7.7 милиметра185 грамаожете да закупите. Предлагат се няколко модификации:Със 128 GB ROM за $619.99 Към момента е налична само черната версия, с комбинация от керамика и алуминиева рамка. Скоро се очаква да се появи и изцяло керамичната версия, която особено в бял цвят ще е уникална и неповторима, но цената й ще е над $750...Без значение на коя от наличните версии ще се спрете, тя ще ви бъде изпратена не по-късно от 13 октомври, с безплатна доставка от склад в Китай. Имайте предвид, че при преминаване през митница ще трябва да заплатите и 20% ДДС.Много красив, бърз и запомнящ се. Проблемът с високоговорителя от предходния модел, както и неудачния размер е отстранен.Разбира се, това не е идеалният смартфон. Към недостатъците му можем да причислим недостатъчно добрите камери, особено предната и неудобната за Европа бета операционна система. Въпреки тях, това е топ флагман, който заслужава сериозно внимание.