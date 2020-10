SteelSeries Arctis 9 - елегантно и мощно 4в1 решение за всеки ден

Неприлично дълго интро

Гениална семплота

Основните елементи във всеки модел са:

-Стоманена диадема

- Финна рамка над самият наушник, за по-голяма гъвкавост и възможност за въртене на наушниците на 90 градуса.

- Скрит, насочен микрофон в лявата слушалка на гъвкаво рамо. За разлика от тези в повечето геймърски слушалки, предлагащи подобна екстра, този на Arctis-ите може да се ползва дори и да не е изваден от наушника, което пък e много по-удобно от опциите с разкачащ се микрофон ако искате да ги носите на улицата.

- Ски, мека лента, която можете да се регулира, предоставяща доста голям комфорт при дълго носене.

Това са твоите слушалки, за всеки ден

Адски удобни

Прецизен сигнал, без лаг

Обхват навсякъде

Батерията, човече!

Аудио контрол

Заслужават ли си?

Само до преди 3-4 години безжичните слушалки, особено за тези за гейминг бяха повече екзотика отколкото норма.Батерията ги правеше осезаемо по-тежки от еквивалентните им жични модели, имаше лек, но неприятен лаг във връзката и обхватът им рядко стигаше повече от 1-2 метра преди да се появяват смущения. И като споменахме батерията - 6 до 8 часа се смятаха за върхово постижение, като средното беше около 4.После нещата рязко се промениха. Не мога да определя точният момент, в който технологията дръпна много рязко нагоре като качество и обратнопропорционално като цена.Дали Sony, JBL или Apple са в основата им не знаем, но е факт - в момента безжичните слушалки не отстъпват по нищо (освен може би по цена, но за това по-късно) на кабелните и дори могат да се намерят читави Pod тапи за под 100 лв., което е впечатляващо.През 2018та SteelSeries пуснаха Pro Wireless моделът от невероятната им серия Arctis. И те бяха чудесни. Наистина.За първи път в геймърски безжични слушалки, открих всичко, което ми харесва в жичните с компромис само на RGB светлините, но предвид че те се отразяват в екрана доста дразнещо по време на игра (особено, ако е гланцов).Но качеството си има съответната цена. Arctis Pro Wireless струваха около 350 евро в денят, в който се появиха на пазара. Честно казано, като функционалност бяха overkill.Приемникът беше ненужно голям и досаден за местене, ако искаш да ги включите от лаптопа на ТВ-то и обратно. Сменяемите батерии бяха добра идея, но отново допълнително усложняваха процеса на ползване. Слава Богу, SteelSeries подходиха към пространственият звук с DTS Headphone X v2.0 и 7.1 симулация, вместо да правят поредният и доказано неработещ Франкещайн с повече от един говорител.Не ме разбирай погрешно - горещо препоръчвам Pro Wireless модела, ако се занимаваш професионално с аудио и видео обработка, звукозапис или си музикант. Това са твоите слушалки за всеки ден и за студиото. Но за гейминг или докато ги ползваш на път част от функциите просто са ненужни.Защо те занимавам с всичко това? Защото SteelSeries Arctis 9 са безобразно добри. Защото от около година не съм свалял Pro Wireless Модела от ушите си и имам пряка база за сравнение.И защото е супер интересна поредицата от стъпки, които SteelSeries направиха в промяна на бранда Arctis, за да стигнат до тук. Включително, в момента в портфолиото им има безжични модели във всички ценови класове и изборът за клиента е наистина широк.С новата серия Arctis, SteelSeries затвърдиха стила на геймърските слушалки да не е задължително искрящ и с остри ръбове, като нещо отчупено от Трансформър. Напротив, формата им е гениално семпла и стилна, с дискретен микрофон и визуална приемственост от най-евтините модели (Arctis 1) през средният клас (Arctis 3 и 5) до влизането във вискоят (Arctis 7, 9 и Pro).При Arctis 9, всички контроли се намират на самите слушалки, за разлика от Arctis Pro Wireless. На левият наушник се намират микрофон и ChatMix скрол. С него можеш хардуерно, от самите слушалки да регулираш силата на звука на мултимедията или играта и VoIP програмата, която ползваш (Discord, Teams, Zoom).Идеята му е докато играеш Among Us, например и искаш да си сигурен, че ще уловиш всяка вариация в гласа на приятелите си да изключиш всичко друго освен тях.Или след като сте наговорили стратегията за това какво ще правите в Counter Strike, с бързо движение на пръста да дадеш пълен макс на ambient звуците в играта, за да чуеш прецизно от къде идват лошите.Десният наушник е със скрол за общото ниво на звука, голям бутон за Mute на микрофона, Bluetooth и ON/OFF бутон. Mute и On бутоните имат LED лайсни, с които по-лесно да се ориентираш дали са включени или не.Като I/O, слушалките имат USB порт за зареждане и жак за 3.5мм кабел. USB кабела не пренася аудио и една от малкото ми забележки към слушалките е, че не е TypeC. От друга страна съм много доволен от 3.5мм. жака. Връзката с РС става посредством 2.4GHZ приемник. Който по презумция ти стои на домашното РС или конзола.Самият приемник също впечатлява със семплата си ефективност. На него има In/Out жакове, за колонки, така всеки път когато включиш слушалките автоматично звука ще се пренася в тях, а ако ги изключиш ще се връща обратно на колоните.Един on/off бутон и Г-образен USB конектор. Ако ги закачате към РС, едва ли ще му обърнеш внимание, но на лаптоп позволява доста по-прибран контакт.Аудио кабела, дава опцията да ги вържеш към работно РС или лаптоп. Да - губи се свободата от wireless-a, но получаваш удобството да си с личните си слушалки на всякъде., което наистина изпъква в Acrtis 9 е, че това не са нито офисни, нито конзолни, нито геймърски слушалки......които просто правят всичко. Например аз имам едни жични тапи и едни безжични слушалки за телефона.Едни безжични слушалки за телевизора и конзолата и два хедсета - за домашното РС за гейминг и за работното за служебни срещи. С Arctis 9, получаваш всичко в едно, буквално 4 функции за едни слушалки.През Bluetooth закачаш слушалките за телефона/таблета/конзолата и TV-то, докато са закачени за РС-то или лаптопа ти, ЕДНОВРЕМЕННО! Докато играеш можеш да приемаш разговори (автоматично звука от музиката/филма/играта заглъхва, докато говориш) по телефона, без да се налага да сваляш слушалките от ушите си.Това е едно от онези удобства, които не знаеш, че ти трябват и веднъж влезли в живота ти не можеш повече да си го представиш без тях.Нарочно и не наричам Arctis 9 хедсет, защото те не са геймърски слушалки. Те са супер слушалки, с които можеш и да геймиш.В този ценови сегмент най-доброто на конкуренцията едва ги догонва по всички показатели, а повечето безжични аудио слушалки в класа им са с прекалено засилени баси, за да ги взема на сериозно. Но нека синтезираме топ качествата им:И това не е преувеличение. През ушите ми са минали може би над 100 различни модела слушалки, в последните 5 години.Има 3 основни фактора, по които определям удобството им:- Размер и форма на наушниците.- Размер и форма на диадемата.- Материя на наушниците.Arctis 9 и Pro са в топ 3 на всичко, което съм слагал на ушите си, като преди тях са само модели на Audio Technika и JBL, първият на тройно по-висока цена, а вторият два пъти по-скъп.Наушниците са пълни с мемъри пяна и имат текстилно "дишащо" покритие, което не спарва дори при летните температури. За сравнение, един от топ моделите на SONY - WH-1000XM3 може да удави ушите ти за 10 минути носене при температура над 20 градуса C.Тъй като нося очила, с някои модели бързо се появява умора там, където наушника притиска рамката им. За това диадемата е изключително важна.Прекалено хлабава - слушалките ще се кандилкат на главата ти, което за Wireless е минус. Прекално стегната - появява се болка след 30-40 минути носене.При тестването на Arctis 9 започнах да усещам, че имам слушалки на ушите след повече от 3 часа без сваляне на ушите. Умора започна да се появява към края на петия час и едва към средата на седмия започнах да изпитвам желание да ги сваля.За това време бях на РС-то за около 2 часа, тествайки различни стилове музика, след това изгледах половината сезон 1 на The Boys (силно препоръчвам) на TV и ми се наложи 2 пъти да сляза да магазин закачайки ги за телефона. За сравнение - гореспоменатите Sony-та, ги свалям на всеки час за около 15 минути да ми починат ушите и изобщо не ги вадя от нас, ако е топло.Същата е ситуацията и с Nari хедсета на Razer, с разликата че тях по принцип не искам да нося на публични места.Един от най-големите проблеми с всички wireless слушалки, доста дълго време беше лагът между случващото се на екрана и звука, достигащ до теб. С Arctis 9 колкото и да се опитвах, не успях да усетя десинхронизиране.Особено при игра на First Person Shooter-и, като Counter Strike и Battlefield 5, дребни закъснения в рамките на 5-6 милисекунди са изключително дразнещи и разсейващи, реално могат да се отразят на играта ти и лесно се забелязват.Важно е само, като позиционираш ресйивъра им, да не го правиш близо до друг такъв. Тоест - дръжте го на поне метър от силен рутер (със сигурност не го слагайте върху него). Той е с половин метър кабел, достатъчен за да го изведете на някакво удобно място, без да се пречка.При мен е върху предната част на кутията на компютъра, която се намира на бюро. Това е височина от около 1.2 метра и забелязвам, че има по-голям обхват отколкото ако го поставя ниско или скрия в шкафа зад конзолата.Едно от най-впечатляващите неща, постигнати от SteelSeries е обхвата на 7 и 9 моделите Arctis. В 78 квадрата апартамент, няма точка, която да не е покрита по диагонал при отворени врати. През една стена и затворени врати сигналът е консистентен, но започват да се усещат наксъвания и се губи при втора бетонна стена между слушалките и приемника.На открито започват да припукват на 18.7 метра и напълно губят сигнал на 22рия. Но определено не те съветвам да повтаряте експеримента и да си оставиш лаптопа на такова разстояние от себе си.Буквално до преди 3-4 години, най-доброто в този аспект беше метър и половина - два, така че свободата да си щъкаш из къщата без да спира музиката или Discord разговора е нещо, което високо ценя.За разлика от Wireless Pro, който използва ресийвъра като чарджър за двете батерии, тази в Arctis 9 е вградена в слушалките. Това има своите плюсове и минуси. От една страна, постоянното swap-ване на батерии е досадно и в един момент уморява.От друга, тази в Arctis 9 е с определен брой цикли и може да се очаква след 3-4 години постоянна употреба да се превърнат в жични слушалки, защото както и на телефона батерията просто ще спре да държи заряд. Но това е хипотетичен проблем, тъй като след 3-4 години постоянна употреба няма слушалки, които да не са за смяна.При всяко пускане включвах хронометър на телефона. С едно пълно зареждане при мен издържаха 18часа и 37 минути преди да се изключат., Което е изненадващо близо до обещаните идеални 20 часа.С уговорката че BT беше постоянно включен (дърпа батерия) силата на звука беше висока, 3D аудиото и бас бустинг опциите бяха включени. Отново за сравнение с Razer Nari, които са в същият ценови сегмент, това е с около 12 часа повече и е наравно с повечето модели на Sony, които са известни с чудесните си батерии.Пълно зареждане докато се ползват, отне около 2 часа през USB 3.0 порт. Изключени от Fast Charge зарядно на Samsung S6 се заредиха от 6% до 100% за малко над час. Доста по-добре и по-бързо от батериите на Wireless Pro-то, всяка от които държи около 8 часа и се зарежда за 2, само от ресийвъра на слушалките.Просто Arctis 9 предлагат пълна гъвкавост за това къде и как да ги използваш. Дори ако идеш на палатки в пустошта, можеш да ползваш power банка, да ги върнеш към живот.Приятната изненада е, че въпреки вградената батерия, Arctis 9 не са по-тежки от нормални over ear слушалки. Нямат RGB светлини, за да пестят батерия. А това, което би ми се искало да видя от SteelSeries е универсална Поставка/Ресийвър с wireless charging опция.При избора на слушалки има още един важен въпрос, който до момента неглижирахме - как звучат. Тествах Arctis 9 с няколко различни филма и сериали, които да дадат ясна представа за възможностите им при пресъздаване на пространствен звук, чистота на диалозите и дълбочина на симфоничните отрязъци от саундтрака. За музика се мина от Joynar Lucas, през Tool и System of a down и се приключи със саундтраците на Black Hawk Down и Star Wars.Неща, които познавам нота по нота и с лекота мога да чуя разликата със слушалките с които съм свикнал. За игри избрах Starcraft 2 (амбиент звуци, саундтрак), CS и Battlefiled 5 (оръжия, машини, позиционно аудио за стъпките на враговете) и Fifa 21 (рев на агитки, саундтрак).Директно извадени от кутията, слушалките звучат добре. Не супер, но добре. За да разгърнеш потенциала им трябва да пипнеш малко Equaliser-a им. На телефона - с какъвто плейър си имаш, на рс-то със SteelSeries Engine софтуера (който дава освен всичко друго и информация колко батерия им остава). От там нататък нещата избухват - буквално.Честотата на слушалките е от 20 до 20000Hz и са балансирани по цялата линия. В нито един момент басовете не започнаха да кривят средните и високите. В нито един момент високите не станаха дразнещо неконтролеруеми и в нито един момент средните не се загубиха.При песни китарите са отчетливи и не пречат и не заглушават другите инструменти. С включен 7.1 съраунд дори се отварят нови тонове и просто е приятно, независимо дали Серж се дере в първият куплет или си се потопил в поредният филхармоничен шедьовър на Джон Уилямс.При игрите ситуацията е същата. Експлозиите се усещат и са пълни, без приглушаване или пращене. Всяко изчаткване на гилзи по пода или забиващи се до теб куршуми звучи реалистично и на място. В същото време амбиент звуците се позиционират много точно и за пореден път не мога да скрия възхищението си от технологията позволяваща този ефект от два, реално стерео говорителя.Софтуерно можеш да ги прехвърляш от стерео към съраунд и всеки един от режимите има няколко зададени предварително адекватни профила и опцията да си направиш сам EQ-то (или да си свалиш някое, коeто ти харесва - SteelSeries общността предлага много опции, ако не си сигурен че можеш да настроиш equiliser-a).Стандартните контроли за силата на микрофона, бас и диалог boosting също присъстват. Нещо, което прави приятно впечатление е, че както и при Pro модела, Arctis 9 предлага опция за регулиране на sidetone-a на микрофона.Незаменима опция при запис на подкаст или аудио дневник, както и при разговор по телефона или Discord.Слушалките имат "памет" и могат да се настроят на РС, преди да бъдат закачени за Playstation или Nintendo Switch.Ще отворя отделно темата за басите. Много често виждам като реакцията "Силни басове = добър звук". След това се подхожда с очакванията басовете, извадени от 40мм слушалки да са равни с тези на 40 сантиметровият събуфер, инсталиран в багажника на колата или в хола до телевизора.Манията е толкова голяма, че HyperX дори сложиха отделен бас бустър в Cloud слушалките си, защото ако буустнат басите на говорителите просто ще ги счупят след 30-40 часа ползване. И всеки търсещ само това в слушалките до края на месеца разбира, че надутите ниски, означават счупени диалози, бучащи саундтраци и в общи линии една пълна какафония, която е всичко дурго, но не и "добър звук".Като вече споменах, Arctis са балансирани. Басовете са достатъчно силни, за да усетиш физическият "OOMF!" в ушите си, но ако това, което искаш е да ти стапят мозъка, деветките на са правилният продукт да го намериш.Микрофонът е точно това, което и очаквах. Чист, не се бууства ако дълго време мълчиш и впечатляващо ефективен в прибрано състояние. Не изкривява гласа и няма delay. При ползване на улицата с телефона добре филтрира страничните звуци, особено други разговори, когато е прибран, което е на нивото на специализираните аудио слушалки в същият ценови клас.О, да! Напълно! Ако имах някакъв проблем с тях, това беше да подтискам телешкото си възхищение, към постигнатото от SteelSeries с Arctis 9.За съвсем малко повече (разликата е 20 долара) пари от Arctis 7 ще получиш възможността за връзка с няколко устройства едновременно през Bluetooth.Генерално в ценовата си категория сред геймърски и аудио слушалки, единствено модела на Logitech може да си съперничи с тях по качество на звука, но той с Over the top футуристичният си дизайн не може да бъде носен в града.За ежедневна употреба нямат еквивалент на пазара. Като геймърски модел също. Всичко в този ценови диапазон или изглежда ужасно, или звучи по-зле от тях или е на кабел, с по-слаба батерия или по-слаба връзка. Единствените по-добри слушалки на SteelSeries са Pro Wireless модела, който е с 150 долара (почти двойно) по-висока цена.SteelSeries запълниха нишата между средния и високият си клас с Arctis 9 по брилянтен начин и това са слушалките.Независимо дали си геймър или дори нямаш инсталиран Steam на компютъра си, но просто искаш да отлични слушалки за филми и музика, с които да пътуваш в града и по екскурзии. Предивд и ситуацията с работата от вкъщи, те са перфектен начин да изолираш останалите у дома от работните или хоби заниманията си с телевизора или конзолата, без да се налага постоянно да местиш кабели и да държиш телефона под носа си, за да не изпуснеш разговор.От 2 седмици не съм ги свалял от ушите си. Зареждане докато си направя кафе сутринта и го изпия държи 2 пълни дни нон стоп музика и разговори и не съм и помислял да посегна към Wireless Pro, модела. Просто не отчетох нужда, а разликата в качеството на звука е маргинална при ежедневни занимания.Взимайки предвид съотношението цена и качество, липсата на конкуренти до момента сред геймърските брандове и почти нулевият шанс да се появи нов модел толкова близо до Черен Петък и Коледа, Arctis 9 не просто ще вземат наградата за "Най-добри слушалки за годината", но правят силна заявка дори за титлата за "Най-добър гейминг продукт".