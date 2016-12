Oukitel U7 Plus - 5.5-инчов смартфон за 180 лева с 4G и Android 6 на склад в Европа

С

184 лева

Oukitel U7 Plus - ниска цена, бърза доставка и функционален, модерен смартфон.

Ако очаквате, че по време на предстоящия Black Friday ще намерите по-добро предложение в България... струва ми се, че силно бъркате.

Вече няма нищо изненадващо във функционалните смартфони с прилични технически параметри, актуален софтуер и цени под 200 лева. Oukitel U7 Plus е поредното доказателство, че не е необходимо да даваме много пари ако искаме модерен телефон, който да задоволи ежедневните ни потребности.мартфонът е оборудван с. Той е защитен от надраскване с извито в краищата 2.5D стъкло.Дизайнът е стандартен, със серизони рамки около екрана и пластмасов гръб, имитиращ метално покритие.Освен по-стандратните разцветки като златисто или сиво, предлага се и модел в палав розов цвят.Над екрана има разположен многоцветен LED индикатор за настъпили събития, селфи камера и датчици, а под него са трите капацитивни бутона за управление на операционната система. Имайте предвид, че те саардуерът на бюджетния телефон е повече от добър за цената си.Той включва 4-ядрен, 64-битов MTK6737 процесор на честота 1.3GHz,и 16GB вградена флаш памет, която може да бъде увеличена чрез допълнителна microSD карта.Тази платформа ще ви осигурив популярния бенчмарк AnTuTu - напълно достатъчно за плавно изпълнение на ежедневните дейности.сновната камера на Oukitel U7 Plus е 8 мегапиксела, с LED светкавица и автофокус, но направените с нея снимки се интерполират до. Не очаквайте върхово качество, но и не забравяйте, че през последните години сензорите се развиха много и дори бюджетните осигуряват добри снимки при наличие на добро осветление.Разбира се, при тъмните сцени снимките ще са с много шум, но за тази цена не бихте могли да имате топ снимки като при S7 Edge...Предната селфи камера е двумегапикселова, с интерполация до 5 MPx.ukitel U7 Plus е с разглобяем гръб и сменяема батерия с капацитетНа задния капак, под камерата е разположенСмартфонът поддържа всички необходими за коректна работа с българските мобилни оператори 2G, 3G и 4G / LTE честоти и работи едновременно с 2 micro SIM карти.а се запознаем с подробните технически характеристики на Oukitel U7 Plus:2G: GSM 850/900/1800/1900MHz, 3G: WCDMA 900/2100MHz, 4G: FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600MHz5.5 инча, IPS, с HD резолюция 1280 x 720 пиксела: 4-ядрен, 64-битoв MediaTek MT6737 на честота 1.3GHzMali T7202 GB RAM16 GBда, microSD карта с обем до 32GB8 мегапиксела резолюция, автофокус, интерполация до 13MPx, LED светкавица2MPx, интерполация до 5 мегапикселаDual Standby, micro SIM2G, 3G, 4G, WiFi, Bluetooth и GPS приемникДа, четец на пръстови отпечатъциДаAmbient Light Sensor, Gravity Sensor, Proximity SensorAndroid 6 Marshmallow2500 mAh158 х 78 х 9 милиметра200 грамаПредлагат се модели в три разцветки - розова златиста или сива Складовите наличности в Европа са отлична новина.Те означават, че, за около една седмица и то директно на адреса ви, без да губите време и пари за ходене по пощи и плащане на допълнителни данъци.За бърза доставка, която гарантира получаване за срок от 3 до 7 работни дни ще трябва да доплатите 12.9 евро, така че крайната цена на смартфона ще ви излезеOukitel U7 Plus предоставя всичко, което можете да очаквате от толкова евтин смартфон. Модерен хардуер и операционна система, 4G модул, голям дисплей, четец на пръстови отпечатъци.Корпусът му изглежда евтин, защото е направен изцяло от пластмаса и мобилният телефон няма да постигне УАУ ефект пред приятелите ви, но пък конструкцията му е стабилна и да не забравяме - цената е под $80.Разумен бюджетен избор за тези, които търсят мобилен телефон под 200 лева.Сериозен плюс на предложението е, че смартфоните са, което ще ви осигури бърза доставка, без допълнителни плащания.