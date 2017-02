ZTE Axon 7 - топ смартфон за любители на качествения звук

Новини за таблети

Onda V919 Air - Windows 10 и Android таблет с 9.7-инчов дисплей и ултрависока резолюция

Onda V919 Air е Dual OS таблет с тънък корпус, голям екран и мощен хардуер, предлагащ най-доброто от Windows 10 и Android Още

Cube iwork8 Ultimate - Windows 10 таблет с новата Intel Cherry Trail платформа

Cube iwork8 Ultimate - евтин таблет с мощен процесор и Windows 10 операционна система Още

Toshiba dynaPad – най-тънкият 12-инчов таблет

Toshiba представи dynaPad - тънък, 12-инчов Windows 10 хибрид Още

Таблетът Microsoft Surface Pro 4 излиза в края на октомври

Microsoft Surface Pro 4 - таблет с Intel Skylake и 12.3-инчов дисплей на цени, започващи от $900 Още

Teclast X98 Pro - Windows 10 таблет от най-висок клас с Intel Cherry Trail процесор, 12-ядрен видеоускорител и 4 GB RAM

Китайският производител Teclast е специализиран в производството на висококачествени таблети. Поредица от добри модели изградиха положителната репутация на марката. Teclast X98 Pro е флагман от висок клас, предоставящ всичко, което може да ви потрябва Още

Cube T8 - мултифункционален 8-инчов фаблет за медийно забавление, онлайн кореспонденция и гласови разговори

Cube T8 е интересно, мултифункционално устройство със заден капак от алуминиева сплав, ниско тегло и малка дебелина. Това е отличен преносим, мултимедиен център за забавления, секретар - календар с непрекъсната връзка към интернет, а за финал – и телефон Още

Teclast X98 Air - реален конкурент на iPad Air, с две операционни системи и много по-ниска цена

Teclast X98 Air е китайски клонинг на iPad Air. Таблетът предлага много повече, отколкото можете да очаквате за цената му . X98 Air е оборудван със страхотен Retina дисплей с резолюция 2048 x 1533 пиксела Още

Таблетът Samsung Galaxy Tab S2 ще е по-тънък от iPad Air 2

Очакваният тази година Samsung Galaxy Tab S2 таблет спада към високия клас устройства. Както и при предшественика Galaxy Tab S, и второто поколение ще се предлага в два размера - с екран с диагонал 8 инча или с 9.7-инчов дисплей. Още

Acer One S1001 - 10-инчов таблет с Windows 8.1

Все по-често производителите залагат на таблети с Windows платформа. Поредният представител на тази интересна и функционална гама от устройства е Acer One S1001. Още

Информация за очаквания таблет Apple iPad Plus

Според слухове в мрежата, новият таблет на Apple с 12.9-инчов екран ще носи името iPad Plus. Това ще означава спазване на приетата с iPhone номенклатура, където по-големият вариант на iPhone 6 носи името iPhone 6 Plus. Още