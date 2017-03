Huawei P10 и P10 Plus - без съществени новости с изключение на цвета

Защо го направи - според мен, защото в P10 няма нищо ново и революционно - смартфонът е леко подобрена версия на Huawei Mate 9 и не си заслужава отделно внимание...

Камерите на Huawei P10 и P10 Plus

От години, Huawei има практика да представя своите топ смартфони за годината на отделно мероприятие през пролетта.Тази година, компанията избяга от традицията и запозна широката публика с новите флагмани на провеждащата се в момента MWC изложба в Барселона.Основен акцент в Huawei P10 и P10 Plus е... цвета на корпуса. Гамата е подбрана в сътрудничество с Pantone и смартфоните ще ни радват със свежи син или зелен цвят, освен стандартните сребърен, златист, бял, черен. Винаги ме е дразнело несъответствие в цвета на задния и предния панел - много малко производители влагат труд и средства да оцветяват рамката около екрана в синхрон със задния капак. По първите разпространени снимки на P10, Huawei също няма да го направи и независимо от цвета на капака ще имаме скучен бял или черен преден панел.мартфоните ще са със специално покритие, което ще възпрепятства оставането на мазни петна по корпуса.Основната разлика между P10 и P10 Plus е в дисплеите. P10 ще разполага с 5.1-инчов екран с Full HD резолюция, а P10 Plus - с 5.5-инчов с Quad HD - 2560 × 1440 пиксела. Скенерът за пръстови отпечатъци е преместен отпред и се намира под дисплея.И при двата модела е налична защита от надраскване с Gorilla Glass 5 стъкло.ардуерната платформа на новите флагмани е без нововъведения. Тя включва 8-ядрен HiSilicon Kirin 960 процесор и Mali-G71MP8 видеоускорител. Както казах по-горе - копие на Huawei Mate 9.RAM паметта ще е 4 или 6GB, а вградената флаш памет - 64 или 128GB.Батерията на Huawei P10 ще е с капацитет 3200mAh, а на P10 Plus - 3750mAh.Отново без съществени изменения. Познатата ни от Mate 9 / P9 технология с черно бяла и цветна камера присъства и тук.Черно белият модул ще е с разширение 20MPx (f/2.2 в P10 и f/1.8 в P10 Plus), цветен модул 12 мегапиксела, оптична стабилизация на изображението - OIS, Leica оптика.Предната селфи камера ще е 8 MPx, отново с Leica оптика.uawei P10 и P10 Plus ще работят с Android 7.0 Nougat операционна система, а очакваните им цени варират от 1300 до 1600 лева.Без съмнение добри смартфони, с очакване за качествени снимки при недостатъчно осветление на Huawei P10 Plus, но... леко скучни и недостатъчно гръмки...