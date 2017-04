Oukitel K6000 Plus - огромна батерия, Android 7, 4GB RAM и Full HD екран

В момента, в GearBest има промоция с намалена цена на ограничени бройки от модела.

Oukitel е китайски производител на смартфони, добре познат по света с качествените си модели с огромни батерии.Новият модел на компанията, Oukitel K6000 Plus за пръв път беше показан през февруари, по време на мобилната изложба MWC 2017 в Барселона. А ето, че вече е наличен и в магазините.ukitel K6000 Plus е смартфон с метален корпус и ярък, произведен от AUO с Full HD резолюция и защита от надраскване с 2.5D Dragontrail стъкло. Въпреки огромната батерия, смартфонът е с относително компактни размери и тегло само от 185 грама.В лентата под дисплея са изнесени бутоните за управление на операционната система - Android 7. Централният бутон е физически, с удобна овална форма и в него е вграденukitel K6000 Plus е оборудван с 8-ядрен, 64-битов Mediatek MTK6750T процесор с тактова честота 1.5Hz и Mali T860MP2 видеоускорител. Скромна платформа, осигуряваща около 40000 точки на популярния бенчмарк AnTuTu.Както предполагате, скоростта не е от предимствата на K6000 Plus и това не е правилният избор за любителите на най-новите и тежки игри.Но... този процесор е комбиниран с, което всъщност го прави пъргав и комфортен за всякакви ежедневни дейности.сновната камера на Oukitel K6000 Plus използвасензор с фазов автофокус и бленда f/2.0. Комбинация, осигуряваща отлични снимки както при добро осветление, така и при по-тежки условия. Качеството на снимките може да се причисли към предимствата на този мобилен телефон.Предната селфи камера е 8-мегапикселова и също се справя добре със задълженията си.Тя е с невероятния капацитет от. Това осигурява 11 часа гледане на видео при максимална яркост на екрана!Но това не е всичко. Oukitel K6000 Plus е първият в света смартфон с. Благодарение на новата технология, целият капацитет от 6080mAh може да бъде зареден само за 100 минути!ukitel K6000 Plus работи едновременно с 2 нано СИМ карти и поддържа всички необходими за коректна работа в мрежите на българските оператори 2G, 3G и 4G / LTE честоти.Смартфонът има много голяма вградена флаш памет - 64GB, но ако в някаква ситуация ви е недостатъчна можете да добавите и microSD карта.Още едно силно качество на модела е операционната му система -2G: GSM 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA 900/2100MHz; 4G: FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600MHz5.5 инча, LTPS, с Full HD резолюция 1920 x 1080 пиксела, защитен с Dragontrail Glass: 8-ядрен, Mediatek MTK6750T на честота 1.5GHzMali-T860MP24GB RAM64GBда, microSD карта16 мегапиксела резолюция, OmniVision 16880, фазов автофокус, f/2.0, LED светкавица8 мегапикселаДа, четец на пръстови отпечатъциAmbient Light Sensor, Gravity Sensor, Proximity SensorDual Standby, nano SIM2G, 3G, 4G, WiFi, Bluetooth, GPS приемникAndroid 7.0 Nougat6080 mAh157 x 76 x 9.8 милиметра185 грамао 12 април, смартфонът е на промоционална цена. Можете да закупите Oukitel K6000 Plus за $179.99 . Предлагат се модели в черен или златист цвят. А ще получите и подарък - калъф и скрийн протектор.Смартфоните ще бъдат изпращани до притежателите им с безплатна доставка от склад в Хонг Конг след 25 април.Имайте предвид, че при преминаване през митница ще трябва да заплатите 20% ДДС, така че крайната цена ще ви излезе околоukitel K6000 Plus е интересен смартфон с много положителни страни.На умерена цена, той предлага огромна батерия, нова технология за бърз заряд, отлична основна камера, 4GB RAM, 64GB вградена флаш памет, качествен дисплей и метален корпус.Много интересно предложение, особено за потребители, които държат на сериозна батерия.