Vkworld Mix Plus - пореден безрамков смартфон на ниска цена

В момента е активна промоция за красивия смартфон.

До 14 август можете да закупите Vkworld Mix Plus за $109.99.

И още по-интересно предложение - всеки ден до 14.8, първите 100 бройки от смартфона ще струват само $99.99 ако използвате промо код GBVKMIX !

Vkworld Mix Plus има 5.5-инчов дисплей с HD резолюция

screen to body ratio е от порядъка на 90%

Камерите не са от силните страни на Vkworld Mix Plus

Vkworld Mix Plus има два СИМ слота - micro и nano

Да се запознаем с техническите характеристики на Vkworld Mix Plus

Vkworld Mix Plus е много атрактивен смартфон

Това лято, хит в Китай са смартфоните без горна рамка. Началото беше дадено още през миналата година с Xiaomi Mi Mix - без съмнение страхотен мобилен телефон, но на много висока цена... Vkworld Mix Plus е най-новото предложение, приковаващо внимание с безрамковия си дизайн и то на много ниска цена!Той е защитен от надраскване с извито в краищатастъкло., което прави модела много красив, веднъж със стъкления си корпус и втори път заради липсата на безели от трите страни.Съотношението- немислим доскоро параметър (съотношение на площта дисплея спрямо площта на целия преден панел). Това позволява големият 5.5-инчов екран да е побран в компактен корпус с размери 143 x 74 x 8.9 милиметра.роцесорът на Vkworld Mix Plus е добре познатия ни бюджетен MediaTek MTK6737 с тактова честота 1.3GHz. За щастие, той е комбиниран с, което прави смартфона пъргав и удобен за ежедневните дейности.Вградената флаш памет е 32GB и може да бъде разширена с още толкова чрез допълнителна microSD карта.Основната е с резолюция 8MPx, LED светкавица и софтуерна интерполация на направените снимки до 13MPx.Под обектива й, на задния капак е монтиранПредната селфи камера е 5-мегапикселова, с интерполация на снимките до 8MPx.Смартфонът поддържа всички, необходими за коректна работа с българските мобилни оператори 2G, 3G и 4G / LTE честоти.Батерията е вградена, с капацитет, а операционната система е2G: GSM 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA 850/900/2100MHz; 4G: FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600MHz5.5 инча, IPS, с HD резолюция 1280 x 720 пиксела, защитен с Gorilla Glass: 4-ядрен, Mediatek MTK6737 1.3GHzMali-T7203GB RAM32GBДа, microSD карта с обем до 32GB8 мегапиксела, интерполация до 13MPx, LED светкавица5 мегапиксела, интерполация до 8MPxДа, четец на пръстови отпечатъциGravity Sensor, Proximity SensorDual Standby, micro SIM, nano SIM2G, 3G, 4G, WiFi, Bluetooth и GPS приемникAndroid 7.0 Nougat2850 mAh143 x 74 x 8.9 милиметра165 грама Всеки ден до 14.8 включително, първите 100 бройки Vkworld Mix Plus ще струват само $99.99 ако използвате промо код! Броячът се нулира в 12 часа на обяд българско време и тогава се появяват нови 100 бройки на атрактивната цена. Тоест, трябва да сте готови за покупка точно в 12 ч.Дори да не успеете да вземете от първия път, можете да изпробвате бързината си на следващия ден или да закупите смартфона за $109.99 - също кампанийна цена, която ще е валидна само до 14 август.Можете да избирате между 2 разцветки - тъмно сива или тъмно синя Това е един от най-запомнящите се модели на пазара. Стъклен корпус и безрамков дизайн са притегателна сила за погледите на околните. Цената му е много ниска, като мобилния телефон има всичко необходимо за пълна функционалност - 4G, GPS, 3GB RAM, прилична батерия, голям екран и модерна операционна система.Като недостатък на модела бих посочил посредствените му камери.