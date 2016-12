Електронна книга Prestigio Libretto PER5062B Ebook

А сега, в няколко кратки реда ще ви предам директните ми впечатления от конкретен модел - Prestigio Libretto PER5062B Ebook Reader

Функционалност и впечатления от електронната книга Prestigio Libretto PER5062B Ebook Reader

Заключение

Да не правим сравнения, какво правят децата, а и не само те сега и преди години. Все по-малко хора отделят внимание на книгите, къде, къде по-интересно е да заседнеш пред телевизора и да изгледаш поредния тъп екшън или порнографско реалити шоу или да загубиш 4-5 часа в лигавене в социалните мрежи.Да четеш книга първо не е фешън, второ си е скъпо удоволствие. Затова популяризирането на електронната книга е светъл лъч за всички. Малкото останали любители на традиционното четене ще получат невероятни възможности от това дълго пренебрегвано устройство, а тези, които никога не са хващали книга в ръка имат големия шанс да го направят, посредством малката, готина джаджа. Повярвайте ми, никой няма да ви се присмее, ако в междучасието вместо да изпушите 2 цигари на двора, прочетете 10-ина страници на електронна книга. Напротив, всички ще се скупчат около вас и ще почват да оглеждат якия компютър с дисплей, който не е дисплей :) Така че, вместо следващия път да похарчите няколкостотин лева за нов и по-шарен телефон, замислете се дали няма да привлечете повече внимание ако покажете на приятелите си новата ви електронна книга. Скъпи телефони има всеки, а книга... единици.Тя не е лаптоп, не е таблет, не е GPS, нито пък е фотоапарат, конзола за игри или видеокамера.Тя е 95% книга и 5% допълнителни функции като устройство за браузване в мрежата, проверка на пощата, слушане на музика или преглед на снимки.Тази статия няма за цел да се впуска в дебрите на техническите характеристики, а да обясни на разбираем език ползата от електронните книги. Затова, не очаквайте сухи технически данни, а кратко обяснение и моето виждане за десетките предимства на това устройство.Има една основна характеристика, отличаваща електронната книга от всяко друго мобилно устройство и тя е екранът й.Всеки себеуважаващ се Ebook използва специален черно бял екран без подсветка, наречен условно електронна хартия. Той е много по-детайлен - обикновенните монитори създават изображение посредством 72 точки за един инч. При екраните на електронната книга точките са увеличени над два пъти - могат да са 150, 166, 170, има създадени екрани с 385 точки на инч. Масово използваните са с 150-200 точки за инч. Това позволява, много по-ясно и отчетливо изображение на дребните детайли като буквите.Електронната хартия има и много други предимства:- Консумацията на енергия е намалена до минимум. Енергия е необходима само при смяна на картината - при показване на статично изображение дисплеят не харчи ток. Тоест, при загасено устройство вие можете да виждате статично изображение без това да води до разход на енергия. На снимката вляво можете да видите това нагледно - снимката показва загасеният екран на електронната книга, която ще ви представя по-долу.- Екранът на електронните книги се чете комфортно дори при ярка слънчева светлина, нещо непосилно за LCD дисплеите.- Електронната хартия не уморява очите както нормалните дисплеи - четенето на информация от нея е максимално близко до четенето от хартиен източник.Екраните за електронни книги доскоро се произвеждаха масово само от един производител - Eink. Този монопол обуславя и високите цени на тези продукти. За щастие, отскоро на масовия пазар се появи и втори играч - SiPix, което неминуемо доведе до спад в цените и нарушаване на монопола.Големи разлики между двата вида дисплеи няма. И единият, и другият изпълняват чудесно своята функция. Все пак, може да се каже, че последното поколение дисплеи на Eink - Pearl вадят по-добър контраст от конкурентите си (имат по-добър бял и черен цвят), докато дисплеите на SiPix имат по-добри възможности като тъчскрийн и като че ли са по-устойчиви на издраскване.Като големина - установено е, че екран с диагонал 6" е като че ли най-приемливия компромис между комфорт на четене, големина, тегло, енергопотребление и затова най-разпространени са четците с такъв екран. Има модели с големина 5", но аз лично не виждам никакъв смисъл в покупката им. В последно време се заговори за четци със значително по-голям екран, благодарение на Amazon Kindle DX - един от най-популярните четци с екран 9.7". Предимствата му са ясни - значително по-голям комфорт при четене, но има и своите недостатъци - размерът, който го прави по-трудно преносим, по-голямо енергопотребление и не на последно място - значително по-високата цена.Затова моят съвет е - към момента се ориентирайте към модели с 6 инча Eink или SiPix екран.Моделът е достъпен на нашия пазар, благодарение на Asbis и в момента се предлага на промоционална цена в Технополис от 399лв. Очаква се, след края на промоцията цената му да стане 449лв.170 X 124 X 8.8 mm240 g6” = 15.3 cm800 X 600SiPixYES, capacitive touch3 direction tilt-sensor802.11b/g16 greyMicro USB1530MAh (eBook: 10,000 pages)Linux V 2.6.21Samsung S3C2416 ARM 9 400MHz128MB Mobile DDR- 2GB Nand FlashMicro SD up to 32GBMicro USB, Earphone jackYES• eBook FormatsTXT, PDF (with Adobe DRM), HTML, FB2, EPUB, DOC• Audio FormatsMP3• Picture FormatsJPG, BMP, PNG• USB кабел• Слушалки• Стилен и удобен калъф• Книжка с информация и гаранционна карта Електронната книга на Prestigio е изключително компактна, благодарение на тъчскрийн дисплея. Докато конвенционалните модели се нуждаят от много клавиши за въвеждане на информация, тук разполагаме с он-скрийн клавиатура и не е необходимо да се отделя място за хардуерна. На снимката вляво виждате началния екран, който се зарежда при включване на книгата. /кликнете на снимката за по-голяма версия/Да направим сравнение с най-популярния и продаван електронен четец Amazon Kindle. Неговата най-нова версия Kindle 3 се рекламира най-вече с намалените си размери. Въпреки това, Amazon Kindle 3 е с размер 190 x 123 x 8.5 mm. Срещу 170 X 124 X 8.8 mm. Спестени са цели 2 сантиметра по височина, благодарение на тъчскрийн екрана...Хардуерните бутони при Prestigio Libretto PER5062B E Reader са ограничени до 8 - един отстрани на корпуса за включване на електронния четец и 7 бутона за управление, разположени на лицевия панел. С помощта на тези основни бутони можете да се разхождате в менютата, да регулирате звука на джаджата, да извиквате системното подменю с характерни команди, в зависимост от приложението, което ползвате, да рефрешвате екрана или да прелиствате напред и назад страниците. На мен лично ми се искаше, бутоните за прелистване на страниците да не са разположени пор екрана, а както при моделите на Nook например - от двете му страни. Така би било по-естествено, докато човек държи книгата да прелиства.Тази дизайнерска недомислица се омаловажава от чудесния тъчскрийн дисплей - страниците се прелистват изключително комфортно и удобно чрез леко прокарване на пръста по екрана в напълно подсъзнателен жест.Бутонът за включване и изключване служи и за вкарване на книгата в sleep режим. Освен него, на горната част на корпуса ще намерите 2.5 mm аудио изход за слушалки, слот за допълнителна microSD карта, както и интерфейс microUSB. През него става зареждането на електронната книга. Освен за зареждане, той служи естествено и за трансфер на данни. Когато свържете Prestigio Libretto PER5062B Reader с компютър, на екрана на четеца излиза надпис, който ви пита искате ли да активирате прехвърлянето на данни или само ще зареждате машинката. Ако активирате файловия трансфер, електронната книга става нефункционална за друг вид дейност. Без необходимост от никакви драйвери, на компютъра ви ще се покаже нейната памет, на която със стандартни файлови операции можете да копирате, триете и преименувате различни медия файлове - книги, mp3, снимки, както и да създавате, преименувате, местите, организирате или триете директории.Прехвърлянето на данни е елементарно и няма да затрудни никой с базова компютърна грамотност. Ако нямате компютър под ръка, на помощ ви идват вградената безжична мрежа и интернет браузър. Безжичната карта е с отлична мощност - от нас намери точка на достъп, която трудно се вижда и от рутера ми. Браузърът е екстра, която тепътва навлиза в електронните книги. Само най-новата версия на поплуярната Amazon Kindle има такъв и то в много бета стадий. От браузъра на Prestigio Libretto PER5062B Ebook също има какво да се желае. Няма табове например, не намерих никакви допълнителни настройки и най-важното - поне аз не успях да го накарам да се завърти в портретен режим! Представяте си колко неудобна е работата с WEB страници при разширение 600 х 800, вместо при значително по-приятното 800 х 600. Все пак, не забравяйте, че в основата на продукта на Prestigio e-Reader лежи Linux ядро, което означава, че при желание на производителя и при вслушване в потребителските оплаквания всичко може да се оправи, а функционалността може да се разшири до безкрай. Аз лично очаквам скоро от фирмата да вземат присърце болежките и да оправят досадния бъг с неработещата ротация в режим Интернет браузър. Като изключим това, електронната книга работи сносно в режим брауз, отваря коректно страниците и показва flash - това не го може и iPad... Но все пак съм длъжен да ви предупредя - SiPix дисплеят не е най-удачното решение за тази дейност. Като изключим черно-белия екран, само със 16 степени на сивото, опресняването му е изключително бавно в сравнение с това, с което сте свикнали при LCD дисплеите. Така че, приемете тази екстра като нещо за краен случай - ще го използвате, само когато искате да си изтеглите поредната електронна книга или например, когато сте на непознато място и искате да погледнете в Google Maps карта на района, или за да визуализирате WEB резервация за хотел. При всички положения, полезна добавка към книгата ви.Същото важи и за прегледа на снимки, и за вградения mp3 плеър. Има ги, работят и всичко това е приятно и полезно допълнение, но нищо повече.Да се върнем на основната функционалност - четенето на книги. Доколкото мога да предположа, използваният софтуер за четене е популярният FBreader за Linux. Може и да греша, но се съмнявам. Това е чудесно, защото програмата е развита много добре, популярна е, непрекъснато се ъпдейтва и има чудесна съвместимост с различните формати. Тоест, ако се появят неприятни бъгове, които не съм забелязал при първия ми досег с Prestigio Libretto PER5062B Ebook, можем да се надяваме с голяма доза вероятност те да бъдат лесно отстранени със следваща версия на фирмуера на устройството. Изпробвах всевъзможни формати на книги и електронния четец се справи с тях. С някои по-добре, с други по-зле. Определено, най-много ми допадна визуализирането на широкоразпространения безплатен формат .fb2.Лично за мен, един от най-големите недостатъци на лидера Amazon Kindle 3 е неподдържането на никакъв нормален формат - нито fb2, нито ePub. Притежателите му ще контрират - ами то има конвертори, например всеизвестния кошмарен софтуер Calibre. Ами... не, благодаря. Аз не искам да робувам на електронното книжле и да губя часове в конвертиране до странни формати като .mobi с програми с плашещ поне за мен интерфейс и степен на сложност. Възможността да сваля и чета направо е незаменимо предимство.Конкретно за нас, българите, особено радващо е, че любимата на всички ни Chitanka поддържа всичките си книги в споменатия по-горе формат fb2. Така че, реших да не губя време в тестването на други формати, а направо да се насоча към fb2. Както виждате на снимките, шрифтът е много приятен за окото, без дефекти и деформации на някои букви. Стилен и изчистен.Естествено - вградена е възможност за промяна на големината му през малки стъпки, така че всеки ще може да настрои оптималния за него вариант. Прелистването става направо чрез интуитивно прекарване на пръст през екрана, а ако по някаква причина това не ви допада - можете да го направите и с предвидените за това хардуерни клавиши. Тук дойде момента да се натъкна на втори съществен софтуерен недостатък в Prestigio Libretto PER5062B Ebook. Предвидена е чудесна опция за тълковен речник - посочвате произволна дума от текста и в допълнителна кутийка излиза значението й, според вградения тълковен речник. Прекрасно, но речник има само на английски. За нас, българите не е помислено. По същия начин седи и въпроса с онскрийн клавиатурата. Има я с латински букви, има я и с китайски, но поне аз на кирилица не успях да намеря... Друга възможност за въвеждане на букви е чрез изписването им на екрана, но Prestigio Libretto PER5062B Ebook не познава кирилицата и по този начин.Стига с недостатъците, да продължим с възможностите.Докато четете книгата, имате възможност чрез системното подменю да стартирате помощна програма за водене на бележки към четената книга. Както споменах по-горе - към момента ще трябва да въвеждате вашите бележки с китайски или латински букви. Също така, можете да добавяте определена страница от текущата книга към меню фаворити, от което в по-късен момент можете лесно да я заредите. Предвидена е и опция за бърз преход към съдържанието на четената книга.В подобни устройства е бъдещето. Замислете се колко по-евтино би излязла една книга в електронен вариант... Спестява се от хартия, печат, от комисионни на търговци. Отделно няколко дървета няма да бъдат отрязани и превърнати в хартия, а ще продължат да растат. Рано или късно и в България електронната продажба на книги ще навлезе масово и тогава финансовата изгода от електронните книги ще се изясни на всички.Електронната книга Prestigio Libretto PER5062B Ebook е малко бижу, в което всеки грамотен човек би се влюбил.Читаемостта на силна слънчева светлина е отлична - нищо общо с познатите ни LCD дисплеи. Книгата лежи удобно в ръката, лека е и не ви уморява, можете да четете стотици страници без да ви заболят очите и не трябва да се притеснявате за зареждането на батерията. Даже да намалим наполовина зададената техническа характеристика от 10 000 страници с едно зареждане, пак ще получим впечатляващ живот на батерията.Калъфът е задължителен аксесоар за подобно мобилно устройство. Не е разумно да дадете 400лв за електронна книга и да я носите в чантата си гола. Първо, ще надраскате дисплея, а ако пък я изпуснете... ще трябва да ходите до магазина за нова. Затова е чудесно, че в аксесоарите, с които се продава Prestigio е включен удобен и здрав калъф. За сравнение - Amazon Kindle 3 в базова конфигурация е без калъф и неминуемо ще трябва да добавите солидна сума от порядъка на 60лв за да се обзаведете с такъв. Допълнителните екстри на Libretto PER5062B Ebook я превръщат в мултифункционално хай-тек устройство. Убеден съм, че много от вас ще са доволни от възможността да слушат на слушалки или директно през високоговорителя музика, докато четат поредната си книга, други ще използват вградените WIFI и Интернет браузър, а трети ще преглеждат на екрана току що направените снимки.Не мога да спомена още един, изключително важен довод в полза на Prestigio Libretto PER5062B Ebook. Както всяко мобилно устройство, така и електронната книга е подложена на интензивна работа и пренасяне, което може да доведе до повреда. Затова е от първостепенна важност добрата гаранция. Едно е да получиш една година лимитирана гаранция от американски онлайн магазин, друго е да имаш две годишна гаранция от един от най-сериозните български дистрибутори на IT техника.Ако съм ви убедил, че Ebook е устройството, което ще си подарите за тази Коледа имайте още нещо предвид. Както споменах по-горе, дисплеите на електронните книги нямат подсветка! Което означава, че не могат да се четат на тъмно. За комфортното им четене трябва като минимум толкова светлина, колкото ви трябва и за хартиената книга, ако не и повече.На производителите на тази чудесна електронна книга пожелавам бързо да ни зарадват с нов фирмуер, в който са взели под внимание малкото препоръки в тази статия, а именно:- Завъртане на екрана в режим Интернет браузер- Добавяне на речник на български- Добавяне на клавиатура с букви на кирилица- А защо не и добавяне на нещо като календар за бележки, опция до иконата на батерията да се показва и часа, вграден POP3 Email клиент :)ПС - Снимките на файловия мениджър и речника са правени при много лошо осветление - скри се слънцето и затова не са особено качествени. Имах желание да кача и още снимки, но... светлината днес не беше на това мнение.