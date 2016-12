OnePlus 2 - убиецът на флагмани

О

е едва вторият смартфон, който произвежда младата компания.Предшественикът му предизвика небивал интерес, като при излизането си смаза по показатели и тестове всички актуални топ смартфони от реномирани марки, докато цената му беше две трети от тяхната.чакванията към OnePlus 2 са същите. От самата компания го определиха катои накараха всички да тръпнат в очакване на официалната премиера на смартфона, която ще се състои по-късно през месеца. Само три дни след пускането на страница за заявки на мобилния телефон се образува опашка от над 1 милион мераклии да се сдобият с него.Старият модел, One Plus One продължава повече от година след премиерата си да е сред 10-те най-бързи смартфона според AnTuTu теста.Това ни дава увереност, че при излизането наслед броени дни можем да очакваме нови рекорди в производителността.чакваният смартфон е расов флагман по всички показатели - качествени материали, дизайн и технически характеристики.Солидно изработеният корпус на смартфона е с дебелина 9.85 мм, като рамката му е от сплав от алуминий и магнезий, а предният панел е защитен от Corning 3 Gorilla Glass.тандартно, OnePlus 2 се предлага със Sandstone Black гръб, но се предлагат уникални сменяеми задни панели от различни натурални материали като. Те могат да бъдат закупени от страницата на производителя, а цените им са $25 - $30.мартфонът е оборудван с един от най-мощните актуални процесори -, 3 или 4 GB LPDDR4 RAM в зависимост от версията, 16 или 64 GB eMMC 5.0 флаш памет, много ярък (600 cd/m2) FullHD IPS дисплей с диагонал 5.5 инча и качествена камера с оптична стабилизация на изображението, двойна LED светкавица, бленда f/2.0 и светкавичен лазерен автофокус.Операционната система е последна версия на Android - 5.1 Lollipop, надстроена с фирмения интефейс OxygenOS.В Home бутона на OnePlus 2 е вграденПроизводителят е решил даnePlus 2 се предлага в две модификации - сили спри еднакви други показатели.2G: GSM 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz; 4G: FDD-LTE 1800/2100/2600MHz5.5 инча дисплей FullHD резолюция 1920x1080 пиксела, с повишена до 600 нита яркост и защитен с Corning 3 Gorilla GlassСрещу допълнително заплащане се предлагат стилни задни панели от натурални материали като бамбук, палисандър, кевлар64-битов, 8-ядрен Qualcomm Snapdragon 810Adreno 4303 GB или 4 GB16 GB или 64 GBвграден в Home бутона13.0 мегапиксела, Exmor IMX 234 сензор, с оптична стабилизация, лазерен автофокус и двойна LED светкавица5 мегапикселадва слота, nano SIM + micro SIM, dual standbyUSB Type-C3300 mAhAndroid 5.1 Lollipop, надграден с фирмената разработка OxygenOS151.8 x 74.9 x 9.85 мм, 175 гр.Сами можете да се убедите, OnePlus 2 е един от най-добрите и бързи смартфони, правени някога.окупката на OnePlus е цяло приключение - за първата версия това ставаше след месеци чакане за заветната бройка, поръчана през страницата на производителя.За щастие,и през други канали, макар и на малко по-високи цени.Ако сте решили, че искате да се сдобиете с един от най-бързите смартфони, в момента, в Gearbest тече предварителна продажба на One Plus 2: • OnePlus Two версията с 3GB RAM и 16GB ROM струва. Toва прави около 720 лева. • OnePlus Two версията с 4GB RAM и 64GB ROM струва, което е около 860 лева.И в двата случая, имайте предвид, че след 27 август, когато приключват предварителните продажби, вашиятще бъде изпратен от склад в Китай, така че ще трябва да платите и ДДС.Крайно, смартфонът ще ви струва околоза по-евтината версия иза модела с 4G RAM.Да, цените са високи и нехарактерни за китайските смартфони, които представяме в последните месеци, но хора -ече започват да се появяват и първите тестови резултати за OnePlus 2.Вижте интересни резултати от тестове на смартфона от екипа наДа обобщим резултатите, които са постигнали колегите и къде се намира One Plus 2 спрямо конкурентните смартфони:• 3DMark - 22301 точки -• AnTuTu - 54929 точки -• Basemark OS II - 1802 точки -• Geekbench 3.0 - 4253 точки -• GFXBench - 2311 точки -• Linpack - 705.718 точки -• Nenamark 2 - 59.7 -• Quadrant - 26459 -• Vellamo Metal - 1678 -Респектиращо представяне, макар и да липсват първи места.