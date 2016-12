Unotelly - Достъп до стотици телевизии. HBO, Netflix, SyFy, Sky Sports - как да гледаме

ДОБРЕ ДОШЛИ В ЗОНАТА!

достъп през VPN

КАКВО е UnoDNS И С КАКВО МОЖЕ ДА НИ БЪДЕ ОТ ПОЛЗА?

КАКВО ОЩЕ?

ОГРАНИЧЕНИЯ?

7.95 долара месечно

4.95 долара

Р

В

House of Cards. Game of Thrones. Sherlock. The Expanse. Със сигурност сте чували поне едно от тези имена. Всички те са изключително нашумели ТВ сериали – високобюджетни продукции, съперничещи (а често и направо засрамващи) повечето холивудски кино блокбастъри по отношение на режисура, качество на сюжета, актьорска игра и дори ефекти.Уви за една голяма част от българските си почитатели те са свързани с едно огромно неудобство – единственият начин да достигнат до тях са така наречените торент тракъри.С други думи, ако искате да гледате най-новите им епизоди веднага, още в момента на излъчването им, ще трябва да разчитате на пиратски копия, свалени от интернет. Дори и в уеб обаче поредните серии отилиизлизат най-рано на следващият ден, което също е доста неприятно – докато вие чакате „пиратите“ да се задействат, феновете в САЩ или Великобритания вече обсъждат онлайн пикантни детайли от епизода – неприятно!Причината за това разбира се, че България се намира в регион от света, до който мрежите на кабелните оператори, които излъчват (а често и продуцират) споменатите хитови сериали все още не са достигнали. Иначе казано – у нас просто няма как да гледате легално канали катоВсъщност не – лека корекция,(виртуална персонална мрежа).Така наречените VPN услуги представляват хитър метод за прикриване на действителният ви интернет адрес (IP) и с тяхна помощ можете да заблудите сайтове като Netflix или BBC да ви дадат достъп до съдържанието си, дори да се намирате в неподдържан регион като България например.Лошата новина е, че(а обикновено не са и евтини). Освен това използването им води и до други компромиси – например те използват междинни сървъри за пренасочване на трафика, което забавя скоростта на трансфер. Когато гледате видео в реално време (предавано на поточен принцип), тези забавяния водят до понижено качество на картината, накъсвания и други неприятни странични ефекти.Е, няма пълно щастие, нали?Макар от потребителска гледна точка резултатът от на VPN и UnoTelly да е един и същ, принципът, по който работят тези два вида услуги се различава значително.Сложната техническа материя настрана, UnoTelly използват поддържаните от тях DNS (domain name servers) за пренасочване на входно – изходния трафик, генериран от техните абонати. По този начин те маскират действителното местонахождение на потребителите си и заобикалят ограниченията на регионалното кодиране не само на популярни канали като споменатите вече неколкократно Netflix, BBC, SyFy, но и на още стотици други – вижте пълният списък Този метод има едно– той елиминира така наречените „посредници“ (буферни сървъри) и при него забавяне или ограничаване на трафика няма – вие сърфирате и гледате видео с максималната достъпна скорост, която позволява вашия интернет доставчик.Услугите, които предлага UnoTelly са по-комплексни и включват още редица функции, освен заобикаляне на регионалното кодиране.За разлика от VPN алтернативите например,– настолно или мобилно РС, смартфон, таблет, Smart телевизор. Нещо повече – най-комплексният вид абонаментна услуга (Gold Plan) включва достъп и до собствените UnoTelly VPN услуги -, които ще ви позволят например да сваляте свободно Android приложения от щатския или британския Google Play магазин.Отделно разширените UnoDNS функциипозволяват свободно превключване между различни регионални версии на един и същи канал. Например, ако имате щатски Netflix акаунт без проблем ще може да заредите всяка друга версия на канала – например тази в Канада или Великобритания.Е, да в крайна сметка наистина пълно щастие няма и вероятно вече се досещате причината за това – услугите на UnoTelly са платени.• По-скъпият,например се предлага за• По-достъпният, включващ само UnoDNS услугата, без UnoVPN струва самоПри средна цена на повечето VPN услуги между 8 и 15 долара на месец, пакетите, които предлагат UnoTelly са повече от изгодни.азбира се съществува и още едно– сайта ви осигурява само и единствено достъп до поддържаните канали, но не и до тяхното съдържание.За да можете да го гледате свободно ще трябва да заплатите и допълнителен абонамент към съответния канал – бил той BBC, Netflix, HBO или подобните му. Дори и при това положение обаче пак получавате доста изгодна крайна цена – месечен US акаунт в Netflix например струва 8 долара. В комплект с Premium UnoTelly план се получава общ, месечен разход от 12.95 долара т.е. около 23.50 лева – горе долу колкото ще ви струва и абонамента за произволна кабелна телевизия от български оператор.место десетки безинтересни канали, повечето от които можете да гледате и напълно безплатно с помощта на обикновена ТВ антена обаче, с UnoTelly ще получите достъп до огромна библиотека от висококачествено филмово и ТВ съдържание, при това без досадни прекъсвания за реклами и с възможност да му се насладите когато и както предпочитате – на екрана на вашия Smart телевизор, лаптоп, настолен компютър, смартфон или таблет.