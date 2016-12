Xiaomi аксесоари - гениални, качествени и евтини подаръци

1.

Xiaomi стана една от любимите ми марки тази година. За разлика от много други производители, китайците не се ограничават само със смартфони и таблети, а предлагат и широка гама от аксесоари и гаджети.Аз лично ползвам три техни джаджи - USB лампичка, USB вентилаторче и Power Bank. И трите са с отлично качество, а вентилаторчето предизвика фурор и сред колеги, и сред познати това лято. За мен, а предполагам и за вас, изборът на дребни подаръчета за всевъзможни поводи е силно стресиращ процес. Xiaomi аксесоарите са разнообразни, качествени и евтини - едно чекмедже, пълно с тях винаги ще влезе в употреба - дали за вашите лични нужди или за подарък за празник на приятел, за който се сещате естествено в последния момент...Ето няколко оригинални идеи от мен:Имам 4-ки такива светулки в нас. Изработка без забележки и силна светлина с мощност 1.2 вата. Тялото на лампичката е гъвкаво и можете да го огънете в произволна посока на няколко места. Предлага се в бял, син, розов, зелен и оранжев цвят, а цената на Xiaomi LED Lamp е. Подложих на непрекъсната експлоатация това лято две перки, представиха се на ниво - работят като нови, без разтропване и разхлабване на перката. Вентилаторът е разглобяем - перката може да се отдели от тялото му и става много компактен и удобен за пренасяне. Въздушният поток, който създава е по-голям, от очакваното.Задължителен аксесоар за топлите летни месеци - безотказно предизвиква интерес и завист в околните :)Цената на XiaoMi Flexible Detachable USB Fan е. Предлагат се бяла или синя разцветка. Не се подлъгвайте да купувате само един... всички около вас ще почнат да мрънкат и искат, аз трябваше да допоръчвам три пъти вентилаторчета за подаръци.Пауър банките на Xiaomi са много популярни. Предлагат се разнообразни модели с различен капацитет. Всичките са с компактни размери и красив и здрав алуминиев корпус.В зависимост от нуждите ви, можете да си вземете Power Bank с капацитет 5000, 10000, 10400, 16000 mAh. Аз лично ползвам 10000-милиамперовия модел , който в момента е на цена от. Той има както пълноразмерен USB порт, така и microUSB.Компактна гумена флашка във формата на зайчето с петолъчка, запазената емблема на Xiaomi. Капацитетът е 16GB.Ще кажете какво толкова, защо да си поръчвам флашка от Китай... Ами, поради 2 причини.Първо, зайчето е култово :)Второ, Research & Development отдела на Xiaomi е вложил креативност и ни предоставя рядко срещана екстра. Флашката има както стандартен USB порт, така и microUSB. Можете без необходимост от каквито и да е преходници да я включите както в компютър или лаптоп, така и в смартфон или таблет. CoolЦената на XiaoMi MiTu Rabbit 16GB USB Flash Drive е самоКрасив аксесоар, необходим на всеки шофьор. Включва се в запалката на колата и предоставя два USB порта за зареждане. Тънкостта тук е, че този чарджър ще зареди много бързо вашите устройства, изходът подава 5 волта / 2.4 ампера ток, повече от масовите автомобилни зареждачки. Корпусът е метален и здрав.Цената на Xiaomi Fast Charging Car Charger еМиниатюрен преходник, чрез който можете да включвате microUSB периферия в устройства с новия USB Type-C порт. Към момента можете да се чудите за какво ви е, но когато си купите следващия смартфон, който ще е с новия интерфейс, ще се зарадвате ако в чекмеджето откриете такъв преходник.Цената на XiaoMi USB Type-C - Micro USB преходника еКрасив дизайнерски кантар с Bluetooth модул за връзка с вашия смартфон. Измереното тегло се изобразява на дискретен 16 LED дисплей, а захранването се осигурява от 4 AA батерии. Максималното тегло, което може да се измери е 150 килограма. Данните от измерванията се съхраняват и анализират на произволно Android или iOS устройство.Цената на умния кантар на Xiaomi еПрост и функционален продукт. Качествен разклонител с 3 стандартни 220-волтови гнезда и 3 USB порта за зареждане. Гнездата на контактите са универсални. Можете да включите всякакви щепсели, не само европейския стандарт. 3-те USB порта подават 2A ток за бързо зареждане на мобилни устройства.Разклонителят има вградена тройна защита от претоварване и е ултра компактен.Цената на Xiaomi аксесоара еАксесоар без аналог. Xiaomi Mi Key се включва в 3.5-милиметровия интерфейс за слушалки, който присъства във всеки смартфон. Едната му функция е да защитава конектора от замръсяване и пълнене с прах. Втората е много интересна - можете да го ползвате като допълнителен бутон за стартиране на произволна апликация. Джаджата работи и с iPhone, и с Android телефони. Чрез идващия с нея софтуер назначавате действие, което да се изпълнява при кликане - отваряне на камерата, стартиране на календара или любимата ви игра итн. Много яко, поредна проста идея, превърната в нещо функционално и интересно.Цената на Xiaomi Mi Key 3.5mm Smart Quick Button eДокато чакаме утвърдени производители на спортни обувки да пуснат модели с интересни, вградени функции, Xiaomi вече го направи. В маратонките на китайския производител е вграден Xiaomi Mi чип, който отчита активността ви - бягане, маршрут, изгорени калории, скорост на тичането и др. Данните се прехвърлят в Android смартфон или iPhone, където можете да ги анализирате или споделяте в социалните мрежи.Xiaomi маратонките са много леки и удобни. Подметката има Shock Absorption и предпазва краката от травми.Цената на Smart Running Shoes with Bulit-in Xiaomi Mi Chips е $44 за модела, който се предлага в номера от 39 до 46 и $41.60 за дамския модел, наличен в диапазона 35 - 38 номер Мъжкият модел има версии в цветове син, неоново зелен, червен, оранжев, зелен и черен.Дамският модел е в цветове оранжев, зелен или прасковен.В ерата на мобилните устройства и преносими компютри, все по-рядко използваме кабели за връзка с интернет. Но... за старата школа като мен, настолният компютър задължително трябва да е с LAN връзка. По-бързо, по-сигурно, качеството без съмнение е по-добро. Xiaomi пач кабелът отново е обмислен внимателно - той е плосък и въпреки голямата му дължина от 3 метра се навива на много компактно рулце, което винаги трябва да ви е под ръка. Пач кордата е CAT6, поддържа скорости до 1Gbps.Цената на XiaoMi 1000Mbps CAT6 Ethernet Patch Cable еИнтересен набор от различни сензори и управлението им. Комплектът включва сензор за отваряне на врати / прозорци, 3D сензор за движение, безжичен бутон за активиране, хъб, който управлява и контролира включените устройства. Отделно, можете да си купите допълнителни Xiaomi Smart Door and Windows Sensor Xiaomi Smart Human Body Sensor или Xiaomi Smart Wireless Switch и да разширите функционалността на системата до безкрай.Истински LEGO конструктор за големи и малки. Чрез системата, можете да предприемате действия при смяна на осветление, на температура, при движение. Освен извършването на промяна, Xiaomi системата изпраща и съобщение за действието до вашия смартфон.Няколко примера:- монтирате датчик за движение на нощното шкафче и поставяте хъба със светлинна и звукова сигнализация някъде в спалнята. През нощта се будите и тръгвате към тоалетната, Xiaomi системата засича движението и автоматично включва лампата.- слагате датчик на прозореца и смарт контакт на климатика. Автоматично настройвате през смартфона, климатикът да се гаси при отваряне на прозореца.- монтирате датчик на вратата на мазето. Получавате звукова и светлинна аларма при отваряне на хъба, който е в стаята ви.Цената на Xiaomi Sensors Suite for Smart Home комплектът е. Допълнителни сензори за него струват около $10.ова е само малка част от аксесоарите, произвеждани от Xiaomi. В зависимост от интересите ви, можете да откриете всевъзможни екшън камери, рутери, облекла, слушалки, безжични колонки, субуфери, калъфи, раници, TV боксове, наскоро видях и умен климатизатор и система за пречистване на вода. Компанията произвежда уникални продукти, в които е вложено творчество и изненада.адявам се, че ви е било интересно да се запознаете с някои от джаджите, които са ме впечатлили, ще се радвам да разкажете за своя опит в темата Xiaomi аксесоари във форума ни.