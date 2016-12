Xiaomi Mi5S Plus - заслужава ли внимание по-големият брат на 5S?

5.7-инчов

Xiaomi Mi5S Plus вече е наличен за предварителни поръчки

Преди седмица ви запознах с новия флагман Xiaomi Mi 5S . Според мен, един страхотен смартфон, който тепърва ще набира популярност и престиж.Но Xiaomi, освен, че се захванаха със сложното хоро - по 2 флагмана на година, се опитват да разнообразят пазара и с по две, значително различаващи се версии от всяко поколение - стандартна и Plus модификация. Както става ясно от името, плюс версията трябва да предлага повече, на по висока цена.Нека да погледнем дали това е така и е еднозначно в случая. Xiaomi Mi5S Plus е оборудван с голям,, 1920 x 1080 FHD дисплей. Той не поддържа 3D Touch Display - технология за установяване силата на натиск, която е налична в 128GB версия на Mi5S...ардуерът на Xiaomi Mi5S Plus е същия като при чистия Mi5S -, а именно 4-ядренна честота 2.35GHz, Adreno 530 видеоускорител,Смартфонът няма слот за допълнителна microSD карта и ще трябва да разчитате само на вградената флаш памет.а основна камера, Xiaomi Mi5S Plus има. Те използват технологията Qualcomm Spectra Clear Sight - единият сензор заснема черно бяла снимка, другият - цветна и после цветовете от цветната се наслагват върху черно-бялата.Целта на този метод е заснемането на по-качествени снимки при недостатъчно осветление, а резултатът е с повишен динамичен обхват, контраст и яснота.Дали тази двойка камери е предимство спрямо единичната, но с по-добър Sony IMX378 сензор в чистия Xiaomi Mi5S?Трудно е да се каже...Двойка камери, използващи Qualcomm Spectra Clear Sight технология сме виждали при Huawei P9. И там снимките са страхотни. Така че, можем да предположим, че такива ще са и при Xiaomi Mi5S Plus.руга разлика между Xiaomi Mi5S Plus и Mi5S е четецът на пръстови отпечатъци.Както вече знаете, при Mi5S той е с нова, ултразвукова технология и е вграден в сензорен Home бутон на предния панел. При Plus модела имаме стандартен четец на отпечатъци, а не ултразвуков и той е поместен на задния панел на мобилния телефон.iaomi Mi5S Plus работи едновременно с 2 nano SIM карти и поддържа всички необходими за коректна работа с българските мобилни оператори 2G, 3G и 4G / LTE честоти.Смартфонът разполага с батерия със сериозен капацитет -- страхотен параметър на фона на дебелината, която е само 7.95мм. Тя поддържатехнология за бързо зареждане през симетриченинтерфейс. Операционната му система е MIUI 8, базирана наа се запознаем с подробните технически характеристики на Xiaomi Mi5S Plus:2G: GSM 850/900/1800/1900MHz, 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz, 4G: FDD-LTE 850/900/1800/2100/2600MHz5.7 инча, с FullHD резолюция 1920 x 1080 пиксела: 4-ядрен, 64-битoв Qualcomm Snapdragon 821 на честота 2.35GHzAdreno 5304 или 6 GB RAM в зависимост от модела64 или 128 GB в зависимост от моделада13 мегапиксела резолюция, две камери Sony IMX258 с автофокус, LED светкавица4 мегапикселаDual Standby, nano SIM2G, 3G, 4G, WiFi, Bluetooth, NFC и GPS приемникДа, четец на пръстови отпечатъциAccelerometer, Ambient Light Sensor, E-Compass, Gravity Sensor, Gyroscope, Hall Sensor, Proximity SensorAndroid 6 Marshmallow, MIUI 83800 mAh, Quick Charge 3.0, USB Type-C интерфейс154.6 х 77.7 х 7.95 милиметра168 грамаяма съмнение, Xiaomi Mi5S Plus е много интересен модел и чистокръвен флагман с топ производителност. Но дали е по-добър от чистата версия Mi5S не се наемам да кажа. За разлика от практиката досега, Plus добавя някои подобрения, но пък в други аспекти изостава от по-малкия си брат.Xiaomi Mi5S Plus има по-голям екран, по-голяма батерия, двойка основни камери. Но, в Mi5S имаме по-добър четец на отпечатъци, 3D Touch Display - технология за установяване силата на натиск на дисплея, по-нов сензор на камерата.Всъщност, двата модела са много различни. Това, което ги различава е големината на дисплея и общите размери. Така че, надали ще сте изправени пред избор - ако харесвате по-компактни модели, то Xiaomi Mi5S ще е вашия фаворит.Ако пък държите да имате по-голямо работно пространство, 5.7-иновият Xiaomi Mi5S Plus ще е по-добрия избор за вас.